Jonas, un chien enjoué et gourmand

Son nom est Jonas, mais il faut prononcer « Jonas » en anglais, car ce beau labrador anglais âgé de 2 ans et demi, plus blanc que blond, provient d’un élevage manitobain. C’est un chien idéal qui « n’apporte que du positif » à Jeff Boudreault et sa famille.

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chien chez vous ?

Jeune, je voulais un chien, mais je n’ai jamais été satisfait. J’ai eu des expériences négatives avec eux. Pour ainsi dire, c’était presque comme un coït interrompu... J’ai eu des chiens, mais je les perdais, ils fuyaient ou, encore, mon père s’en débarrassait, les donnait. Il y a quelques années, on a adopté un chiot shiba inu. Ce n’était probablement pas un chien pour notre famille. Son éducation a été parsemée d’embûches, puis un jour, il est arrivé un malheur. Il s’est fait écraser. Par la suite, nous avons pris la décision d’attendre d’être dans une position gagnante pour avoir un autre chien. En décembre dernier, nous étions à Bromont et les conditions étaient optimales pour avoir un chien. J’ai trouvé Jonas dans une annonce. Une dame devait malheureusement s’en départir. Il était déjà opéré, bien éduqué, etc. La dame est venue nous voir. Ç’a cliqué. C’était exactement le genre de chien que je voulais : calme, pas fugueur, bonasse. Un bon chien de famille !

2. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de votre animal ?

Il est hyper intelligent. Il est calme, enjoué, social et fidèle. Il écoute au doigt et à l’œil. Il est chaleureux. Il est toujours à nos pieds. Il aime bien se faire flatter la bedaine. Il ne jappe pas. C’est un très bon chien ; un chien idéal ! J’ai peut-être été récompensé pour mes malheurs ! Il est extrêmement gourmand. Il mangerait tout le temps.

3. Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant Jonas.

Cela ne faisait que quatre jours qu’on avait Jonas et ma blonde m’appelle en catastrophe. Il avait mangé le pot de Ritalin d’un de mes enfants. C’était urgent ! Ça peut être grave ! On a trouvé un vétérinaire en urgence, on a géré le problème... Et moi, je me disais : « Oh non ! Pas encore une autre histoire de chien qui va mal finir ! » Bref, tout ça pour finir par réaliser que Jonas n’avait jamais mangé les pilules. On les a toutes retrouvées par terre.

4. Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Il a encore des comportements de chiot par moments et les souliers l’attirent. Il m’a détruit une paire de souliers de course à 300 $ ! Il a mangé les bottes de ski de ma fille. Il a mâchouillé les bottes en caoutchouc de mon fils...

5. Quelle est son activité préférée ?

Il aime faire de la course avec moi ou avec ma blonde. Sinon, c’est un chien qui agit comme un vieux chien : il dort toute la journée !

6. Quel est son endroit préféré ?

Il a un coussin dans mon bureau sur lequel il aime dormir. C’est son lit, son refuge à lui.

7. Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir cet animal ?

Qu’il avait une fixation sur les souliers ! La dame qui me l’a donné m’avait pourtant dit qu’il était bien élevé... Autre chose : il perd son poil. Une énorme quantité de poils ! Il faut passer la balayeuse chaque jour.

8. En quoi votre animal peut être une source d’inspiration pour vous ?

Mon chien me calme. Il est apaisant. Il n’est pas stressé. Oui, il m’inspire le calme, moi qui suis anxieux et nerveux.

