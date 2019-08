La grossesse et la sexualité

Vrai

Faux

VRAI

Selon les dires de plusieurs personnes, la position de la cuillère permet non seulement un grand confort pour la femme, mais elle favorise aussi une pénétration douce et non profonde. Le col de l’utérus peut parfois être sensible – spécialement lors de la grossesse – donc en plus d’empêcher le pénis d’aller trop en profondeur dans cette position, le ventre n’est ni trop lourd, ni trop encombrant ! Bien sûr, tant et aussi longtemps que vous vous sentez confortables, vous êtes libres d’expérimenter les positions qui vous plaisent !