Le mandat du gouvernement en 10 moments marquants

7 février 2019

Le 7 février 2019 marque au fer rouge le gouvernement Trudeau­­­­, qui voit éclater l’affaire SNC-Lavalin, la plus grosse et longue controverse de son mandat. Le Globe and Mail révèle dans un reportage que Justin Trudeau et son entourage ont exercé des pressions sur l’ex-ministre de la Justice et procureure générale du Canada, Jody Wilson-Raybould, afin d’éviter un procès criminel à l’entreprise québécoise, accusée de fraude et de corruption en Libye. Justin Trudeau perdra au passage deux ministres, son bras droit et le patron de la fonction publique. Le premier ministre est aussi blâmé en août par le commissaire à l’éthique et aux conflits d’intérêts.