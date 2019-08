Les jeunes libéraux virent soudainement au vert

Incroyable mais vrai: les jeunes libéraux viennent de se réveiller. Ils viennent de constater le réchauffement climatique: «Le salut du PLQ repose sur la crise climatique. Les jeunes libéraux croient possible [ils ne sont pas sûrs] de reprendre le pouvoir [voilà ce qui anime le PLQ: le pouvoir] en misant sur la protection de l’environnement».

Reprendre le pouvoir en misant sur la protection de l’environnement et sur les droits «acquis» des anglophones, le bilinguisme dès l’âge du primaire, le respect de la liberté des agents économiques, des mesures de rigueur appliquées aux services publics, etc. Une autre bonne de la jeunesse libérale: «Les libéraux se font les défenseurs de l’identité québécoise». On les croit!!!

Ils sont aussi opportunistes que leurs aînés libéraux. N’importe quelle stratégie pour accéder au pouvoir. Voyons donc, durant son trop long règne au gouvernement, le PLQ a tout été sauf écologiste et progressiste. Je vais le démontrer dans un prochain texte à l’aide de quelques exemples. Le blabla environnemental des jeunes et des vieux libéraux ne dupera personne. En matière d'écologie, le Parti libéral du Québec et le Parti conservateur du Canada, c’est du pareil au même: ils ne font rien. Faisant semblant d’être sensibles et ouverts aux verts appels de leurs jeunes, voilà que les vieux libéraux se donnent une noble et nouvelle mission: «La protection de l’environnement pourrait [mais ce n’est pas certain] devenir la 9e valeur libérale».

C’est quoi, les huit autres supposées valeurs libérales? Peut-être l’austérité, le bilinguisme obligatoire, la privatisation, les PPP, la tarification des services publics, la sous-traitance et le démantèlement des syndicats afin de les moderniser? Et aussi taxer à la consommation en lieu et place des impôts sur le revenu et sur la richesse?

Les jeunes libéraux verts, mais ouverts aux pipelines

Ils sont peut-être devenus des écologistes invétérés, les jeunes libéraux, mais, pas plus tard qu’au mois d’août 2017, ils s’étaient montrés favorables aux pipelines et aux oléoducs qui traverseraient le Québec avec du beau pétrole sale issu des sables bitumineux de l’Alberta: « Exiger des droits de passage pour la construction d’oléoducs sur le territoire du Québec...» (Le Devoir, 14 août 2017). Les dinosaures du Sénat ont fait la morale aux gens concernant l'aversion regrettable que leur inspirent les beaux oléoducs: «Pipelines. Le Sénat juge que les citoyens sont trop émotifs».

Je crois que les sénateurs non élus essaient de vous dire de vous calmer, alors qu’ils sont non seulement inutiles, mais constituent un fardeau. La peur des pipelines n’est que question d’émotivité, selon les sénateurs.

Le bilinguisme obligatoire à 12 ans

Le PLQ, c’est malheureusement un peu n’importe quoi. Encore au mois d’août 2019, le PLQ, dans un élan révolutionnaire, a tenu à devenir plus nationaliste. Mais d'un nationalisme «modéré» qui postule un leadership québécois à l’intérieur du Canada: «Vers une poussée nationaliste au PLQ?»

Et pour revenir à nos «nouveaux» jeunes libéraux métamorphosés, ce sont eux qui, dans le passé, ont postulé le bilinguisme obligatoire à 12 ans, des hausses radicales des droits de scolarité et un rafraîchissement de la démocratie syndicale: «Charest modère les jeunes libéraux».

Les jeunes «modérés» libéraux voulaient un «rafraîchissement» de la démocratie syndicale dans quel sens, d’après vous? Quand c’est Jean Charest qui veut modérer les ardeurs des jeunes libéraux, ça nous donne la véritable nature de ces jeunes. Ça fait même peur.

Austérité libérale: le silence complice des jeunes libéraux

Je me demande bien où ils étaient, nos jeunes libéraux, pendant toutes les années où Jean Charest et Philippe Couillard ont «modernisé» les services publics au Québec et ont «rafraîchi» les politiques fiscales, syndicales, linguistiques, environnementales, etc. Bien sûr, ils étaient d’accord avec les mesures d’austérité libérales: «Les jeunes libéraux se défendent de désavouer le bilan Couillard».

En vérité, les jeunes libéraux ont toujours été des adeptes de l’État minimal, comme en témoigne le titre de ces deux articles: «Redressement des finances publiques. Les jeunes libéraux sont derrière Couillard» et «Les jeunes libéraux veulent faire passer les Québécois à la caisse. Des postes de péage sur les autoroutes et une révision à la hausse des tarifs des services publics».

Et il faut ajouter à ça la privatisation de la SAQ. Mais pourquoi pas Hydro-Québec et Loto-Québec, tant qu’à faire? «Les jeunes libéraux adoptent des positions très tranchées».

Très tranchées dans le sens de «très beaucoup à droite». Et aujourd’hui, après avoir adopté le comportement du bonhomme Sept-Heures, voilà que nos jeunes libéraux se targuent d’être devenus des «bonhommes verts».

Ouvrir l’école anglaise aux francophones

Et ce n’est pas terminé, leur nationalisme québécois. En 2017, les jeunes libéraux ont proposé de permettre à davantage d’enfants de fréquenter l’école anglaise: «Une résolution controversée sur l’école anglaise sera étudiée aujourd’hui» (Le Journal de Montréal, 13 août 2017). Le fait français, avec les libéraux? C’est à oublier.

D’autres mesures progressistes des jeunes libéraux verts

«Une formation collégiale à moderniser».

D’après vous, comment les jeunes libéraux veulent-ils s’y prendre pour moderniser la formation collégiale? C’est très simple: «Les jeunes libéraux veulent abolir les cégeps».

En plus de vouloir moderniser le collégial en l’abolissant et l’universitaire par des hausses musclées de frais de scolarité, les jeunes libéraux voulaient aussi moderniser les syndicats: «Les jeunes libéraux veulent aussi moderniser la démocratie syndicale».

Et comment voulaient-ils moderniser les syndicats, que vous me demandez? En appliquant seulement quelques mesures pragmatiques comme celle-ci: «Les jeunes libéraux contesteraient le dogme syndical de l’ancienneté».

Et aussi: «Les jeunes libéraux proposent l’abolition de la formule Rand». Autant dire d’abolir les syndicats.

Et quelle autre mesure humaniste et progressiste les jeunes libéraux ont-ils préconisée?

«Congrès jeune du PLQ. Des jeunes libéraux veulent abolir l’aide sociale».

Les jeunes libéraux sont et seront toujours égaux à eux-mêmes.