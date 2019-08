Ma vie en films – Ima: pleurer sa première peine d’amour sur «Quelque part dans le temps»

Alors qu’elle vient de dévoiler sa nouvelle chanson J’y crois et qu’elle prépare son 10e album pour l’an prochain, Ima dévoile ses secrets de cinéma avec cœur et passion...

Ima, quel est votre premier souvenir d'une salle de cinéma?

Je n’ai pas un souvenir en particulier, mais je me rappelle des premières fois au cinéma avec des amis et les premiers «flirts». L’excitation d’aller voir un film, sans se souvenir du film «pantoute», avec ton petit ami qui n’en est pas encore un. Adolescente, j’allais voir des films d’horreur – et je n’aimais pas ça – juste pour faire partie de la gang! C’est le cinéma qui m’a fait réaliser que je voulais me produire devant un public. Nous regardions beaucoup de films à la maison. Je jouais aussi beaucoup avec mes Barbie, je leur faisais des histoires et je me racontais aussi des histoires devant le miroir. Quand j’ai vu L’audition de Luc Picard, je me suis vraiment vue dans son personnage. C’est d’abord le cinéma qui est venu me chercher, après, ç'a été le théâtre.

Votre premier film marquant?

Cinéma Paradiso. Quand j’avais 18 ans, j’ai rencontré l’homme qui est devenu mon gérant et il a vraiment ouvert ma culture musicale et cinématographique. C’est l’un des premiers films qu’il m’a suggéré et c’est un film qui m’a profondément marquée, tant la musique que les histoires qui sont racontées.

Y en a-t-il un plus récemment?

Comme j’ai eu un bébé, j’ai moins regardé de films et j’ai vu plus de séries. Notre vie m’a marquée, j’ai tellement pleuré! La série reflète la vie de monsieur et madame Tout- le-monde. On imagine toujours que la vie est plus belle chez le voisin, alors que chacun a ses combats. Dernièrement, j’ai vu Petits secrets, grands mensonges [la première saison a été réalisée par Jean-Marc Vallée, NDLR]... C’était fort!

Un film que vous voudrez absolument montrer à votre fils?

Oui! Il y en a deux. Le grand bleu, un grand classique qui m’a marquée profondément et Forrest Gump qui est d’une grande accessibilité. Il est autiste et, en même temps, il fait des choses extraordinaires. C’est très touchant!

Votre compositeur de musique de films préféré?

C’est John Barry. Il a notamment fait la musique de Souvenirs d’Afrique. Je suis une grande romantique!

Un film qui vous a traumatisée, enfant?

Les dents de la mer, à tel point que j’ai encore peur des requins. C’est vraiment dommage, d’autant que je soutiens une fondation qui sauve les requins!

Qui a été votre premier «kick» au grand écran?

Leonardo DiCaprio dans Titanic. Je suis allée le voir au moins quatre fois au cinéma!

La trame sonore de votre adolescence?

Celle de Quelque part dans le temps! La première grande peine d’amour que j’ai vécue à 16 ans, je l’ai pleurée sur cette trame sonore. Mon père m’avait offert un système de son et cette musique est le premier CD que je me suis acheté! Je l’ai écouté jusqu’à ce qu’il se mette à sauter... Je m’endormais en pleurant.

Un film ou un univers de film dans lequel vous aimeriez vivre?

Celui de Tim Burton, particulièrement Big Fish: la légende du gros poisson. J’ai adoré ce film et son côté différent, authentique.

La réplique de film que vous aimeriez voir gravée sur votre pierre tombale?

C’est Édith Piaf qui l’a dite et c’est: L’amour triomphe de tout!