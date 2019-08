La Fondation québécoise du cancer vous invite à La 2e Marche du Grand défoulement de Québec le samedi 7 septembre, à compter de 17 h, au parc de la Pointe-aux-Lièvres. Forte du succès de sa première présentation, où plus de 1000 personnes avaient marché et amassé près de 200 000 $ à travers tout le Québec, la Marche 2019 marquera les 40 ans de la Fondation. Un Québécois sur deux fera face au cancer au cours de sa vie, mais les deux auront besoin d’accompagnement. Renseignements : lamarchegd.ca.

80 ans

Photo courtoisie

Jacques Gaboury, de Québec (autrefois de L’Ancienne-Lorette), célèbre ses 80 ans aujourd’hui. M. Gaboury a occupé les fonctions de garde du corps pendant une vingtaine d’année pour le ministère de la Sécurité publique et pendant 12 ans (de 1990 à 2002), auprès du maire de Québec, à l’époque Jean-Paul L’Allier. Dans ses passe-temps, M. Gaboury a été et est toujours un bon joueur de quilles. Il a été président de la Ligue de quilles Les aînés du lundi matin pendant 12 ans et présentement il évolue dans la Ligue des retraités du mardi et vendredi matin. Son épouse Claudelle, qui partage sa vie depuis 56 ans, ses enfants et petits-enfants lui souhaitent une agréable journée.

60 ans

Photo courtoisie

Daniel Imbeault, ce retraité de Bell Canada depuis déjà 5 ans, aura 60 ans demain dimanche. Ce passionné de moto s’envolera cet hiver encore une fois vers la Floride en compagnie de Josée, sa conjointe des 34 dernières années, pour pratiquer son autre sport par excellence, le golf (chanceux). Je me joins à Josée (qui sera bientôt elle aussi à la retraite complète) ainsi qu’à leur fille Vanessa (les parents et amis) pour lui souhaiter bienvenue, 24 heures à l’avance, dans le club des sexagénaires.

5 générations

Photo courtoisie

Voici une belle photo montrant les cinq générations de la famille Gagnon-Paré de Québec. On y retrouve : l’arrière-arrière-grand-père, Émile Gagnon, 96 ans ; l’arrière-grand-mère, Francine Paré ; la grand-mère, Véronique Paré ; la mère, Jessica Paré, et sa petite fille, Léticia, âgée de 5 mois.

55 ans de mariage

Photo courtoisie

Jean-Marie Maheux et Nicole Trépanier de L’Ancienne-Lorette, ont fêté le 29 août dernier leur 55e anniversaire de mariage. Le couple, marié le 29 août 1964 à Saint-Gérard Magella, a eu trois filles (Manon, feu Danielle et Chantale) ; a quatre petits-enfants (Dave, Maxime, Logan et Sofia) et attend patiemment l’arrivée de leur premier arrière-petit-fils (Nathan) à naître en septembre. Félicitations.

Centenaire

Photo courtoisie

Un brunch familial réunissant une quarantaine de personnes s’est tenu récemment à Château-Richer à l’occasion du 100e anniversaire de naissance de madame Rolande St-Pierre de l’arrondissement Beauport à Québec. Elle est entourée sur la photo, de son frère Jean-Charles St-Pierre, 92 ans, et son épouse Lucille Mathieu, 91 ans.

Anniversaires

Photo courtoisie

Benoît Bernier (photo), nouvellement nommé directeur au développement philanthropique à la Fondation du CHU de Québec, 56 ans... Marcel Gendron, de l’école de boxe qui porte son nom, 80 ans... Céline Bonnier, comédienne, 54 ans... Richard Gere, acteur de théâtre et de cinéma, 70 ans... Jean-Guy Brousseau, arbitre professionnel de boxe de l’IBF, natif de Saint-Émile (Québec), 72 ans... France Castel, animatrice de télé, comédienne, actrice et chanteuse, 75 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 31 août 2014. Carol Vadnais (photo), 68 ans, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (16 saisons)... 2017. Monique Aubry, 95 ans, « Mémère » Bouchard dans le célèbre téléroman des années 1980 Le temps d’une paix... 1997. Lady Diana, 36 ans, princesse de Galles, Dodi al-Fayed ainsi que Henri Paul, le chauffeur de leur voiture... 1973. John Ford, 78 ans, un des réalisateurs les plus prestigieux du cinéma américain.