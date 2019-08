Opioïdes: la condamnation de Johnson & Johnson par un juge de l’Oklahoma donne des arguments à la cause au Québec

La poursuite contre Johnson & Johnson qui a abouti lundi à un jugement forçant la compagnie à verser 572 millions $ US à l’État de l’Oklahoma pour son rôle dans la crise des opioïdes donne des informations factuelles précieuses pour faire avancer l'action similaire déposée au Québec.

«Initialement, c'est monsieur et madame Tout-le-Monde qui peut devenir prisonnier de ces opioïdes», a expliqué Me Gabrielle Gagné en entrevue à l'émission Avocats à la barre de QUB radio, samedi.

Me Gagné fait partie d'un groupe d'avocats qui a déposé en Cour supérieure du Québec une action similaire à celle de l'Oklahoma contre Johnson & Johnson.

• À lire aussi: Crise des opiacés: Johnson & Johnson condamné à payer 572 millions $ à l’Oklahoma

«C'est une action collective basée sur un droit un peu différent, mais c'est principalement la crise des opioïdes qui fait des ravages pas seulement aux États-Unis, mais également au Québec, a-t-elle expliqué. Donc c'est une action collective qui est prise en vertu de la responsabilité du fabricant plutôt que des nuisances comme celle qui a été faite aux États-Unis. Ça nous donne de l'information, de la documentation même si ce n'est pas la même cause d'action».

ÉCOUTEZ Me Gabrielle Gagné à l'émission Avocats à la barre à QUB radio:

Les médecins ont également été bernés par les pharmaceutiques, et le jugement aux États-Unis offrirait des informations précieuses à cet égard, selon Me Gagné.

En effet, le jugement met en lumière le fait que les compagnies pharmaceutiques «ont poussé leurs produits vers les médecins qui étaient la cible de leurs efforts promotionnels pour transférer les opioïdes qui étaient utilisés seulement dans des cas de douleur importante comme chez les patients souffrants de cancer, vers des douleurs moins intenses, des douleurs chroniques et c'est là que la dépendance est entrée en ligne de compte», a-t-elle dit.

«Si on regarde les conclusions factuelles auxquelles le juge est arrivé, il dit clairement que les compagnies pharmaceutiques défenderesses ont agi de concert pour véhiculer le message que la douleur était sous-traitée et qu'il y avait peu de danger à prescrire des opioïdes pour traiter les douleurs chroniques tout en exagérant l'efficacité de ces drogues», a-t-elle souligné.

Me Gagné invite les gens qui ont reçu une prescription d'opioïdes entre 1996 et aujourd'hui, et qui auraient développé une dépendance suite à la prise de ces produits à s'inscrire à la liste pour être tenu au courant du recours collectif.

Le recours vise à indemniser les personnes souffrant ou ayant souffert d’une dépendance aux opioïdes suite à la consommation d’opioïdes de prescription comme le fentanyl, l’hydrocodone, l’hydromorphone, la méthadone, la morphine, l’oxycodone et l’oxymorphone.

L'émission Avocats à la barre est diffusée les samedis et les dimanches entre 11h et midi, et est également disponible en balado sur le site de QUB radio.