S’affranchir d’une vie de misère

Écrivaine sensible, libre et d’une grande lucidité, Terese Marie Mailhot portait en elle les mots crus et sincères issus d’une enfance difficile dans une réserve indienne. Elle partage dans ses mémoires, Petite femme montagne, comment quelqu’un qui a connu l’abus, les familles déchirées, la faim, la pauvreté, l’injustice, la dépendance et la maladie mentale peut finalement trouver du réconfort dans la vie quotidienne, toute simple.

Dans ses mémoires, Terese Marie Mailhot révèle son enfance difficile dans une réserve, marquée par différents traumatismes, mais aussi par un lien très fort avec sa mère. Sur un fond de spiritualité, elle raconte sa dépendance, ses errances, son diagnostic de bipolarité, son séjour dans un hôpital psychiatrique, ses amours éprouvantes, marquées par la passion, mises à l’épreuve par la maladie.

Jointe par téléphone en Indiana, où elle habite désormais, Terese Marie explique à quel point l’écriture fut pour elle une catharsis, une façon de guérir. « C’était difficile de partager des choses aussi personnelles, mais ultimement, c’était plus facile de faire cela que de me restreindre ou tenter de censurer mes expériences de vie. J’ai d’abord soupesé le tout... mais finalement c’était très libérateur de parler de son histoire. »

À travers son écriture, d’une beauté saisissante, elle aborde de façon directe ce qu’elle appelle « le mal autochtone ». « Je voulais présenter la vérité et ne pas me mentir à moi-même. C’était difficile à gérer, émotivement, et je n’étais pas préparée à cela. Je suis encore secouée quand je relis certains passages. Mais c’est ce que je voulais faire, artistiquement­­­­. En ce sens, cela valait la peine, mais le coût émotionnel était très élevé. »

Son approche est très intéressante, parce qu’elle intègre ces problèmes à une démarche spirituelle autochtone, les liens avec ses ancêtres, son vécu dans une réserve.

Condition des femmes autochtones

La condition des femmes autochtones la préoccupe énormément. « Il fallait que je quitte la réserve pour me retrouver en sécurité, en un endroit où je n’étais pas catégorisée comme une femme des Premières Nations, où je n’avais pas à gérer la vie dans une région rurale où je n’étais pas en sécurité. C’est dommage parce que ma famille, mes cousins vivent encore à Seabird Island, où être une femme autochtone, c’est dangereux. »

Elle précise. « Je connais des écrivaines autochtones qui voyagent à travers le Canada et qui savent que c’est dangereux pour elles d’avoir un lift pour se rendre à leurs événements. En ce moment, c’est navrant de voir cela, et c’est constant. »

Elle pense que sa vie quotidienne, maintenant qu’elle vit aux États-Unis, est différente. « Je me suis enfuie de ma communauté. En Indiana, je ne suis pas étiquetée comme une personne des Premières Nations : je pourrais aussi bien être italienne ou mexicaine. Il y a encore du racisme et des problèmes, mais être autochtone vient avec une expérience particulière, des stigmates. »

Maintenant professeur à Purdue­­­ University, elle n’a pas abandonné sa culture, la spiritua­lité amérindienne, les apprentissages transmis par sa grand-mère.

« J’ai dû quitter la vie rurale, mais je suis restée près des gens de ma communauté. Je peux les aider parce que j’ai plus d’opportunités d’emploi. Et ça fait partie de mes rituels quotidiens de vivre de la manière dont ma mère et ma grand-mère m’ont appris. Je ne renie pas ma culture : j’essaie de rester en sécurité. »

Terese Marie Mailhot a grandi dans la réserve de Seabird Island et en Colombie-­Britannique.

Elle détient une maîtrise en beaux-arts, volet fiction, et enseigne à Purdue University, dans l’Indiana.

Petite femme montagne, dans sa version originale en langue anglaise (Heart Berries), s’est hissé au rang des meilleurs vendeurs du New York Times.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« J’ai l’impression d’avoir été heurtée par quelque chose de plus petit, dans un monde moins impressionnant. Je me suis réveillée aujourd’hui, confuse, dans quelque chose qui était à la fois féminin et ancestral dans sa misère. Je me suis réveillée tandis que les ossements de mes ancêtres sont enfermés dans des lieux d’entreposage du gouvernement. »

– Terese Marie Mailhot, Petite femme montagne, Éditions Marchand

de feuilles