Incendie suspect à Gatineau: un bambin de trois mois succombe à ses blessures

GATINEAU | Un bambin de trois mois a succombé à ses blessures au courant de la journée, samedi, après avoir été grièvement blessé dans un incendie suspect qui a ravagé un immeuble à logements de Gatineau quelques heures plus tôt.

L’enfant avait été transporté au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario, à Ottawa, pour y être soigné, mais n’a pas survécu.

Quatre autres personnes de sa famille ont été blessées dans cet incendie survenu peu avant 2 h du matin dans l’immeuble de la rue Paluck, dans le secteur de Buckingham.

«Le père, un homme âgé dans la trentaine, se trouve toujours dans un état sérieux, a indiqué Andrée East, relationniste de la police de Gatineau, en soirée. Il a été transféré à Montréal afin de recevoir des soins adaptés à sa condition médicale.»

Un enfant de 20 mois se trouvait, pour sa part, toujours dans un état jugé sérieux en soirée, «mais on ne craint pas pour sa vie», a mentionné Mme East.

Les deux autres personnes blessées lors de l'incendie sont une femme âgée dans la trentaine et un enfant de 12 ans. Les deux ont obtenu leur congé de l’hôpital, n’ayant subi que des blessures mineures.

Les policiers n’écartent pas la possibilité qu’une main criminelle soit à l’origine du brasier, qui aurait vraisemblablement pris naissance dans une camionnette stationnée à proximité du bâtiment.

Samedi soir, la scène était toujours protégée «afin de permettre aux enquêteurs de poursuivre leur démarches et de déterminer les causes et circonstances exactes de l'incendie», a souligné la porte-parole de la police.