Un bilan économique en demi-teinte

Tensions commerciales

En matière de commerce international, il y aura eu un « avant » et un « après » Trump. Le président républicain a forcé la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain et l’imposition de tarifs a poussé Ottawa à accélérer ses échanges avec d’autres pays. « Ils ont fait le maximum possible », concède Simon Gaudreault, de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante. « On a pu sauver les meubles dans un contexte de négociation extrêmement difficile. » Malgré l’imposition de tarifs pour l’acier et l’aluminium, cette industrie s’en est plutôt bien tirée. L’industrie laitière apparaît quant à elle comme la « grande perdante » des tensions. « On a protégé certaines industries, comme l’automobile, mais l’industrie laitière a été sacrifiée », observe Mme Tellier.