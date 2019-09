Un festival de la fierté toujours plus populaire à Québec

Prolongée d’une journée et dotée d’une programmation bonifiée, la quinzième édition de la Fête Arc-en-ciel se déroule sous le signe de la croissance à Québec, depuis jeudi.

Le temps frais n’a pas freiné l’ardeur des festivaliers qui ont offert à l’événement une foule record vendredi soir à la place D’Youville, alors que Michèle Richard, Martine St-Clair et cinq autres « divas » se donnaient en spectacle.

Samedi, plusieurs centaines de personnes se sont aussi déplacées pour assister au mariage public « clé en main » qui a été offert par le festival à un couple homosexuel, une première dans son histoire.

Les organisateurs cherchaient à souligner les 15 ans de l’événement de façon originale, tout en soulevant que la loi fédérale permettant l’union de conjoints de même sexe aura, elle aussi, 15 ans bientôt.

« C’est quelque chose qui demeure très peu acquis sur la planète », fait aussi remarquer le président de l’Alliance Arc-en-ciel, Jérôme Bergeron.

35 000 visiteurs

Cette édition anniversaire du festival de la fierté LGBT+ de la capitale pourrait bien se conclure par un achalandage encore une fois à la hausse, anticipent ses responsables.

Bon an, mal an, 35 000 personnes se déplacent au centre-ville de Québec pendant le long congé de la fête du Travail pour célébrer la diversité sexuelle et de genre.

« Il y a toujours une croissance et on en a eu une belle démonstration vendredi soir, dit Jérôme Bergeron. Ça évolue constamment, et l’on voit des gens de tous les horizons, des familles, des jeunes enfants, des grands-parents, des gens de la communauté et de l’extérieur de la communauté, et beaucoup de touristes aussi. »

Homoparentalité

La Fête Arc-en-ciel n’a pas la prétention d’avoir la dimension des événements semblables à Montréal et Toronto, et elle voit justement sa taille plus modeste comme un atout, préférant miser sur son caractère familial et ses racines francophones, affirme M. Bergeron.

« L’homoparentalité, comme l’union chez les personnes de même sexe, n’est pas toujours acceptée par tous, alors c’est quelque chose que l’on porte aussi », dit M. Bergeron.

La Fête Arc-en-ciel tiendra dimanche une journée familiale aux airs de fête foraine sur la rue Saint-Jean. Un marché, des jeux pour les enfants et de l’animation sont au programme.

La marche de solidarité sera quant à elle entamée à 13 h 30 à la place D’Youville.