CAUCHON,



Sœur Éliane, s.s.c.m.Au Centre de soins Oasis des Jardins d'Évangéline, 2500, rue Camille-Lefebvre, Québec, le mercredi 28 août 2019, à l'âge de 89 ans et 7 mois, dont 68 ans de profession religieuse, est décédée sœur Éliane Cauchon (Anita-Marie) de la Congrégation des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie. Elle est née à Saint-Ubalde, Portneuf, de monsieur Charles-Auguste Cauchon et de dame Marie-Rose Trottier. La direction des funérailles a été confiée à la maisonL'urne funéraire sera exposée dans l'église Notre-Dame de l'Espérance, au 2401, avenue de l'Abbé-Giguère, Québec,, à 9h, etAprès la célébration des funérailles, l'inhumation se fera, plus tard, au cimetière Saint-Charles. Outre sa communauté religieuse, Sœur Éliane laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Aimé (Gilberte Benoît), Anita, s.s.c.m., Madeleine, s.s.c.m., Jean-Baptiste (Lucette Perron), Germain (Nicole Cinq-Mars); ses belles-sœurs: Marcelle Denis (feu Robert), Jeannine Denis (feu Alcide) ainsi que des neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sœur Éliane est allée rejoindre sa sœur et ses frères décédés : Éloi, Robert, Patrice, Alcide et Thérèse, s.s.c.m. qui l'ont précédée dans la Maison du Père. S'il vous plaît, compenser l'envoi de fleurs par une offrande de messe, un don versé à un organisme de votre choix, ou encore au service des Missions des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie 30, avenue des Cascades, Québec (Québec) G1E 2J8.