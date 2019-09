À propos de la dysthymie

Merci d’être là pour ceux qui vivent des difficultés. Je voudrais partager mon expérience avec votre correspondant « Anonyme aux pensées négatives » qui souhaitait lire les témoignages de gens souffrant du même mal que lui, soit la dysthymie. Je souffre personnellement de ce mal qui résulte en fait d’un problème d’hormones et qui est parfois génétique.

Dans ma famille immédiate, neuf personnes en souffrent dont quatre de façon plus pénible que les autres. Nous ne sommes jamais bien, et, en vieillissant, cela empire jusqu’à devenir insupportable. Un mot, un objet, une odeur, une image... tout et même rien nous amènent à nous faire des reproches.

Les personnes atteintes de dysthymie ont un sens exagéré des responsabilités et la conviction qu’elles doivent systématiquement se prémunir contre le malheur. Elles ont une activité cérébrale supérieure à la normale dans trois régions du cerveau. C’est vous dire qu’elles n’ont pas de répit.

Pour amoindrir mes symptômes, j’ai pratiqué des exercices de focalisation de l’attention, d’élimination des pensées négatives, et je me suis lancée dans des activités physiques. J’ai aussi tenté la psychothérapie, mais comme dans les cas de dysthymie on parle de déficit hormonal, ces démarches se sont avérées inutiles.

Les traitements essentiels visent la régulation de la chimie du cerveau, car les recherches révèlent chez ces personnes des concentrations insuffisantes de sérotonine, une hormone qui joue un rôle dans la régulation de l’humeur, de l’agressivité, des impulsions, du sommeil, de l’appétit, de la température du corps ainsi que de la douleur.

À cause de cette maladie, je me suis torturée pendant de nombreuses années, jusqu’à tomber en dépression sévère. Je n’avais plus aucun intérêt dans la vie. Rendue à cette extrémité, j’ai fini par accepter de prendre des antidépresseurs, et comme j’ai aussi un TDAH, c’est l’Effexor qui a le meilleur effet.

Dany

Le principal problème avec la dysthymie, c’est qu’elle correspond à « un état dépressif chronique qui se manifeste par des symptômes dépressifs d’un niveau trop bas pour être considéré comme une dépression clinique grave », bien que de nos jours elle soit classée comme une pathologie à part entière.

« Quand une personne est affectée par une tristesse et une souffrance morale constante, toute la journée, plus d’un jour sur deux, pendant au moins deux ans », ça peut être un signe avant-coureur de dysthymie, surtout quand ça s’accompagne de fatigue, d’un manque d’énergie, de troubles de comportement et d’un sentiment de désespoir ».