Apprendre en s’amusant

Lire et compter, se concentrer, adopter de bons comportements et avoir confiance en soi font partie des nombreux apprentissages que l’on acquiert à l’école, mais aussi à la maison... En s’amusant !

Photo courtoisie

Le Tangle junior texturé est un jouet thérapeutique à manipuler pour limiter l’agitation, rester concentré et diminuer le stress. 4,95 $, scolart.ca

Photo courtoisie

Deviens un pro de la lecture en associant les mots qui comptent des lettres communes avec L’as de la lecture – Confusions, 5 1/2 ans et plus. 34,99 $, placote.com

Photo courtoisie

Les enfants qui ont de la difficulté à gérer leurs émotions pourront plus facilement en prendre conscience et trouver des solutions à l’aide du Volcan des émotions et de Ma Valise de solutions. 22,95 $, scolart.ca

Photo courtoisie

Développe ta capacité de déduction, ton vocabulaire et ta flexibilité mentale en résolvant les énigmes de Divers Sens, 10 ans et plus. scolart.ca

Photo courtoisie

Aidez les enfants de trois à six ans à comprendre les comportements souhaitables à adopter en société, tout comme ceux à éviter, avec L’école des monstres. 39,99 $, placote.com

Photo courtoisie

Le jeu de logique galactique Alerte ! Astéroïdes stimule la planification, la perception et aide à la résolution de problèmes à travers 60 défis à relever seul. 8 ans et plus. 18,50 $, scolart.ca

Photo courtoisie

En gravissant La montagne de la confiance, les jeunes de 7 à 11 ans réfléchissent aux différentes composantes de l’estime de soi. 39,99 $, placote.com

Photo courtoisie

En allant à La pêche aux sons, les enfants de 4 à 6 1/2 ans reconnaîtront les syllabes et les rimes qui les aideront dans leur apprentissage de la lecture. 44,99 $, placote.com

Photo courtoisie

Vous aurez la bosse des maths en jouant à Mathable domino. Soyez le premier à vous débarrasser de vos tuiles à l’aide de l’addition, de la soustraction, de la multiplication et de la division. 9 ans et plus. 23,95 $, scolart.ca

Photo courtoisie

Les jeunes de 8 ans et plus mettront leurs habiletés sociales au défi en faisant des improvisations inspirées de différentes situations favorisant la réflexion, avec le jeu ImProsocial. 26,99 $, placote.com