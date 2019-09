Coupe du monde de basketball: difficile entrée en matière du Canada

Le Canada s’est incliné 108 à 92 face à l’Australie lors de leur première rencontre de la Coupe du monde de basketball, présentée à Dongguan en Chine, dimanche.

Les Canadiens (23e au monde) ont vu les Australiens (11e) prendre l’avance rapidement dans cette rencontre, si bien qu’à la demie, ceux-ci se retrouvaient devant par 12 points.

Le Canada a connu un bon troisième quart pour finalement mener par un seul point. Le pointage affichait alors 77 à 76 pour l’unifolié. Les Australiens ont bien répliqué, marquant 32 points au quatrième quart, pour se sauver avec la victoire.

Khem Birch, du Magic d’Orlando, est l’un des deux joueurs de la NBA qui défend les couleurs du Canada lors de cette Coupe du monde. Il a revendiqué 18 points et cinq rebonds lors de la rencontre. Le meneur de jeu Cory Joseph, des Kings de Sacramento, a quant à lui marqué 16 points et obtenu quatre mentions d’assistance et quatre rebonds.

L’Australie calme

Du côté australien, c’est Matthew Dellavedova, des Cavaliers de Cleveland, qui a mené offensivement les siens, grâce à une récolte de 24 points.

«Nous avons fait beaucoup de bonnes choses à certains moments pendant la rencontre, notamment en défense, a analysé l’entraîneur-chef de l’Australie, Andrej Lemanis. Ils [les Canadiens] ont marqué 23 points au cours des cinq premières minutes du troisième quart. C’est évidemment quelque chose que nous devrons améliorer.»

«C’était bien d’être mis au défi de la sorte dans un match important, a-t-il ajouté. Nous sommes restés calmes et nous avons joué au basketball pour aller chercher une belle victoire.»

Le Canada sera opposé aux puissants Lithuaniens lors de leur prochaine rencontre du tour préliminaire, mardi. La Lituanie a facilement battu le Sénégal 101 à 47 dans l’autre confrontation du groupe H. Le pays européen compte notamment sur les services de l’ancien des Raptors de Toronto Jonas Valanciunas.