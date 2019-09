Des enjeux chauds à surveiller

Les déficits

Mme Tellier croit aussi que la plupart des Canadiens de la classe moyenne ont apprécié avoir plus d’argent dans leurs poches avec l’Allocation canadienne pour enfants, notamment.

« J’ai toujours pensé qu’on était un peu bipolaires en tant qu’électeurs. On dit qu’on ne veut pas de déficit, mais en même temps on aime mieux avoir de l’argent tout de suite que plus tard. »