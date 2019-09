Des fillettes à la chasse aux déchets

CARIGNAN | Des jeunes filles de la Rive-Sud ont profité de leurs derniers moments de vacances d’été pour ramasser des déchets dans leur quartier, donnant une sérieuse leçon aux adultes qui ne se soucient pas de l’environnement.

« C’est notre planète. Personne ne ramasse, alors on le fait pour aider », a lancé avec le sourire aux lèvres la petite Olivia Lacasse, 9 ans, questionnée par Le Journal, lundi dernier, sur ce qu’elle et ses deux copines faisaient avec une voiturette rouge débordante de déchets.

Le trio, composé des deux sœurs Olivia et Arielle Lacasse, âgées de 9 et 7 ans, ainsi que de leur amie Mahely Lottinville, 9 ans, en était à sa dernière semaine de vacances avant la rentrée scolaire au primaire.

Photo Jonathan Tremblay

Elles ont décidé de faire bon usage de leur temps libre, alors que certains parents peinent à ce que leurs enfants délaissent les écrans de jeux vidéo quelques heures.

Ce jour-là, de leur plein gré, les fillettes ont jeté leur dévolu sur un fossé situé près du dépanneur Shell, aux abords de la route 112, à Carignan, comme emplacement pour accomplir leur mission.

Verres et bouteilles

Elles étaient des plus enthousiastes de présenter leurs premières trouvailles de la journée au Journal.

Parmi les tristes découvertes que les courageuses enfants ont cueillies à mains nues, on retrouve des verres de carton, des pièces de voiture en plastique, de nombreuses bouteilles aussi en plastique, des sacs d’excréments de chien, ainsi que beaucoup d’emballages faits de styromousse.

Photo Jonathan Tremblay

Et elles ont continué ainsi jusqu’au vendredi.

« [Ç’a été] l’activité principale de la semaine », a affirmé en riant la mère des deux sœurs, Jennifer Girouard, fière de leurs gestes.

La jeune Mahely s’est greffée au groupe par la suite et a confié avoir apprécié l’activité. Elle désire à nouveau suivre ses amies dans leur aventure de nettoyage.

Celles-ci n’ont d’ailleurs pas l’intention d’arrêter de sitôt.

« Elles sont vraiment cutes. Elles veulent continuer un peu partout, tout le temps qu’il fait beau. On les a équipées d’un pique et de gants pour les encourager, a dit la mère de Mahely, Marie-Claude Tremblay. Chaque petit geste compte ! »

Surconsommation

Le directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, Karel Ménard, remarque une récente tendance de plus en plus accrue de conscientisation aux enjeux environnementaux dans la population.

« Les enfants aussi en entendent parler. Et les déchets, c’est leur contact le plus direct avec l’environnement. Car ça se voit, explique-t-il. Qu’ils agissent ainsi, il y a une leçon à tirer de ça pour nous, adultes habitués et parfois désensibilisés avec le temps à la pollution visuelle. »

« C’est une très bonne introduction pour former des citoyens soucieux des impacts de la surconsommation », conclut-il.

Motivées par une vidéo choquante

Photo Jonathan Tremblay

Deux jeunes filles de la Montérégie ont été convaincues qu’elles devaient agir pour le bien de la Terre en recueillant des débris, après avoir visionné une vidéo choquante sur internet.

« On regardait des vidéos et on est tombées sur une qui montrait que la planète était remplie de déchets et qu’il allait être trop tard pour agir dans quelques années », raconte Chloé Rosa, 11 ans.

Cette vidéo fait partie des tonnes d’images bouleversantes qui circulent de nos jours sur le web. Celles-ci servent à montrer les causes et les conséquences nocives de certains comportements humains sur la planète, dans le but de conscientiser la population.

De l’école à la rue

La semaine dernière, Chloé et son amie Coralie Dubuc-Jacques, 11 ans, ont donc cru pertinent de nettoyer des parcs et des rues près de chez elles, à Chambly.

Elles l’avaient déjà fait une première fois dans leur cour d’école, durant une récréation, le printemps passé.

Photo Jonathan Tremblay

Les deux élèves de 5e année du primaire avaient alors attiré le regard interrogateur de leurs camarades, sans en être ébranlées.

« On s’était dit qu’il fallait absolument le refaire pendant l’été, confie Coralie au Journal. La planète est remplie de déchets. On veut en enlever un peu. Alors on l’a fait toute la semaine. »

Une surprise

Mardi, sa mère, Mélanie Jacques, a publié sur les réseaux sociaux une photo de la bonne action des deux copines. Elle s’est dite surprise de l’engouement autour de sa publication.

« Ce n’est pas la première fois que des enfants posent des gestes semblables, mais on dirait qu’on y prête plus attention désormais, mentionne-t-elle. Je trouve ça vraiment le fun pour elles. »

« Je voulais aussi montrer à quel point leurs sacs étaient remplis, même s’il y a des bacs à recyclage et des poubelles dans les parcs, poursuit Mme Jacques. On fait déjà beaucoup de recyclage à la maison, mais j’étais la première étonnée par leur initiative. »

Les deux jeunes filles disent insister auprès de leur famille pour qu’elle se mette au compostage.

« Mais il faudrait que [Chloé] commence par ramasser sa chambre », dit en blaguant son père, Frédéric Rosa, ajoutant qu’elle a bon cœur, comme sa complice.