Elle survit à une chute en parachute

« Mon parachute a ouvert, mais tout petit. Il a fait comme un œuf et était tout mêlé. Il a ouvert minuscule, ce qui a fait que je suis vraiment allée vite dans le ciel », raconte-t-elle.

Elle suivait à ce moment un cours qui consiste à sauter à 5000 pieds d’altitude (1524 mètres) afin d’apprendre à manœuvrer la voile du parachute, et avait réussi ses deux premiers sauts d’une série de cinq, chez une compagnie de parachutisme de Trois-Rivières, en Mauricie. Elle en était à sa 44e sortie en solo en carrière.

Mme Loyer a entamé les procédures d’urgence quand elle a constaté le problème avec son premier parachute. Comble du malheur, celui d’urgence ne s’est pas déployé adéquatement non plus et il est resté dans un sac.