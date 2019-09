Guillaume Boivin 59e à Plouay

Le cycliste québécois Guillaume Boivin a pris le 59e rang de la Classique La Bretagne - Ouest-France, une course du World Tour disputée à Plouay, en France.

Le porte-couleurs de la formation Israel Cycling Academy a terminé dans un groupe de 33 coureurs qui ont accusé un retard de 3 minutes 55 secondes sur le vainqueur du jour, le Belge Sep Vanmarcke (EF Education First).

Vanmarcke est passé à l’attaque avec 800 mètres à parcourir afin de mettre la main sur la victoire, trois secondes devant ses plus proches poursuivants, son compatriote Tiej Benoot (Lotto Soudal) et le Britannique Jack Haig (Mitchelton-Scott), respectivement deuxième et troisième.

«Ce fut une course très dure avec presque 4000 mètres de dénivelé sur 250 kilomètres, a raconté Guillame Boivin. Nous avons manqué le groupe quand le peloton a cassé. J’ai chassé fort avec Alexander Cataford pour rentrer. Nous sommes revenus près, mais en vain.»

Également membre de la formation israélienne, le Canadien Cataford a pour sa part fini 74e, à 9 minutes 13 secondes. Les Italiens Davide Cimolai et Kristian Sbaragli ont signé les meilleurs résultats pour Israel Cycling Academy en concluant aux 33e et 35e échelons, aussi à 3 minutes 55 secondes de Vanmarcke.

Boivin sera la semaine prochaine de la Classique de Bruxelles (1.HC), puis prendra la direction du Québec en vue des Grands Prix de Montréal et Québec qui auront lieu les 13 et 15 septembre.