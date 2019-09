Le couronnement des Chiefs

Il est de bon ton dans la NFL de clamer que c’est la défensive qui gagne des championnats et que l’offensive ne fait que vendre des billets. N’en déplaise aux puristes, dont je suis pourtant, la réalité est que l’attaque fait plus que jamais la loi et que, dans cette optique, les Chiefs de Kansas City seront couronnés champions du 54e Super Bowl, le 2 février à Miami.

Jusqu’à un certain point, les Patriots ont de nouveau démontré au dernier Super Bowl, en étouffant l’offensive explosive des Rams, que la défensive pouvait régner au final. Vrai, mais il ne faut pas oublier que les règlements favorisent les offensives, et six des dix derniers champions ont marqué plus de 30 points lors du match ultime.

D’ailleurs, les Patriots de l’an dernier sont les premiers à avoir remporté le duel du Super Bowl en inscrivant un seul touché depuis les Steelers de 1975. Leur domination défensive n’a donc rien d’une tendance.

Pour la première fois de l’histoire l’an passé, les quatre finalistes du carré d’as (Patriots, Chiefs, Rams et Saints) ont été les équipes qui ont inscrit le plus de points en saison régulière. À l’inverse, les cinq équipes qui ont concédé le moins de points n’ont pas fait long feu. Tandis que les Bears, Ravens et Texans n’ont pas franchi le premier tour éliminatoire, les Jaguars et Titans, eux, n’ont même pas eu le luxe de vivre les séries. C’est dire à quel point la vie change dans la NFL !

Pas un feu de paille

Voilà qui nous ramène à ma prophétie sur les Chiefs... Il y a tout lieu de croire qu’avec les mêmes effectifs qui reviennent à l’offensive, sauf quelques changements sur la ligne à l’attaque, les mêmes feux d’artifice sont à prévoir.

La guigne de la deuxième année pour le quart-arrière Patrick Mahomes, oubliez ça ! Le jeune homme est un vrai qui a attaqué l’entre-saison avec le plus grand sérieux, démontrant qu’il n’avait rien d’un parvenu. Un deuxième titre de suite de joueur le plus utile du circuit n’est clairement pas exclu.

L’an passé, les quatre défaites des Chiefs sont survenues contre quatre clubs de séries, à chaque fois par un touché ou moins. Avec un an de plus de maturité et de bagage, Mahomes peut combler ce mince écart et ramener la route vers le Super Bowl par Kansas City, dans la conférence américaine.

Que l’on aime ou pas le receveur Tyreek Hill, qui a été soupçonné d’avoir infligé des sévices à son fils, ne change rien à l’affaire. Le petit missile compte déjà 16 touchés de 50 verges ou plus et rien ne l’arrête. Avec Travis Kelce, Sammy Watkins et la recrue Mecole Hardman, il y a infiniment de vitesse sur le terrain.

Plusieurs prétendants

Il ne faut pas négliger toutefois que cette conférence, outrageusement dominée par les Patriots depuis quelque chose comme 300 ans, reprend des forces à gauche et à droite.

Ces mêmes Patriots, justement, doivent toujours être craints malgré de nombreux départs et la blessure subie par leur valeureux centre David Andrews.

Les Browns peuvent devenir l’équipe chérie des amateurs après des années de misère, mais s’ils passent en séries, ce sera un petit tour et puis s’en vont ! Pas encore assez de bagage pour qu’ils deviennent les chéris de l’Amérique...

Une autre finale de conférence entre Patriots et Chiefs, donc ? Mettez la bière au frais et les ailes de poulet en cuisson lente.

Dans la conférence nationale, les Rams ont évidemment une cible dans le dos et plusieurs les identifient comme l’équipe à battre. Difficile, en effet, d’aller contre eux quand on sait pertinemment que l’offensive fera de nouveau des ravages et que la défensive tient honorablement son bout.

J’y vais toutefois avec les Eagles, qui renoueront avec un jeu au sol solide avec Jordan Howard, rejeté par les Bears. Plusieurs lèvent le nez sur lui, même s’il a amassé 3370 verges par la course lors des trois dernières campagnes, soit le troisième plus haut total sur cette période parmi les porteurs.

Les Eagles de 2017 ont misé sur un Carson Wentz en méga forme au poste de quart et sur un comité au sol qui a amassé 132 verges par match. Les blessures ont fait en sorte que cette moyenne a chuté à 98 l’an dernier, mais avec Howard et Miles Sanders, c’est une autre histoire.

Parmi les équipes exclues du portrait des séries dans la Nationale l’an dernier, les Vikings et les Falcons pourraient faire du bruit, tout comme les Packers. Mais personne autant que Rams et Eagles.

Un Super Bowl à saveur québécoise, donc ? Laurent Duvernay-Tardif et les Chiefs contre les Eagles de Catherine Raiche comme coordonnatrice aux opérations football... Ça risque de parler français sous les palmiers !