Le séjour de Denis Shapovalov à New York est terminé

Éliminé en simple la veille, Denis Shapovalov a plié bagage aux Internationaux de tennis des États-Unis après sa défaite en double en huitièmes de finale, ce dimanche.

Shapovalov et son coéquipier indien Rohan Bopanna ont été vaincus en deux manches de 6-3 et 6-4 par les 15es têtes de série Jamie Murray et Neal Skupski.

Le Canadien et son partenaire n’avaient pas joué au deuxième tour puisque les Italiens Andreas Seppi et Marco Cecchinato s’étaient retirés de la compétition. Au premier tour, ils avaient surpris la paire française composée de Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, quatrièmes têtes de série des Internationaux des États-Unis.

Shapovalov s’était incliné en simple samedi face à Gaël Monfils, dans un match marathon de cinq manches.

Pour leur part, les Britanniques Murray et Skupski se mesureront en quarts de finale au duo de Jack Sock et Jackson Withrow ou la paire composée des frères Mike et Bob Bryan.

Gabriela Dabrowski se dirige vers les quarts

La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire chinoise Xu Yifan atteignent les quarts de finale des Internationaux des États-Unis en vertu de leur victoire de dimanche.

Elles ont battu le duo allemand d’Anna-Lena Friedsam et Laura Siegemund par la marque de 6-3, 0-6 et 6-2, dans un match qui n’aura duré qu’une heure et 26 minutes. Dabrowski et Yifan sont les troisièmes têtes de série du tournoi.

Les vainqueurs ont profité des trois balles de bris auxquelles elles ont fait face, tandis que les Allemandes en ont converti trois en cinq occasions.

En quarts de finale, la Canadienne et la Chinoise disputeront la victoire à la Slovaque Viktoria Kuzmova et la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich, qui ont vaincu Ellen Perez et Danielle Collins au tour précédent.