Les prédictions de nos experts

Journaliste | Le Journal de Québec

L’équipe la plus améliorée

Les 49ers seront méconnaissables avec le retour de Jimmy Garoppolo. Assez pour faire les séries ? Pas convaincu, mais passer d’une fiche de 4-12 à une fiche positive serait déjà un grand pas.

La déception de l’année

Photo AFP J’espère me planter parce que la NFL a constamment besoin d’athlètes électrisants comme Lamar Jackson dans ses rangs, mais je crois que le quart-arrière des Ravens vivra la guigne de la deuxième année. Il a plus d’expérience, certes, mais les coordonnateurs défensifs se seront fait une joyeuse mission de l’étudier sous toutes ses coutures.

Le joueur le plus utile

C’est peut-être trop facile d’y aller encore avec Patrick Mahomes, mais le but des prédictions est-il d’essayer de gagner ou de surprendre ? Mahomes a tous les outils pour démontrer que 2018 n’avait rien d’un mirage et il demeure très bien entouré à l’attaque.

Les recrues de l’année

Quatre des six dernières recrues offensives de l’année ont été des porteurs de ballon. On y va cette fois avec David Montgomery, des Bears, qui peut courir et capter son lot de passes. Défensivement, Devin Bush, secondeur des Steelers, obtiendra la palme.

L’entraîneur-chef de l’année

Photo AFP Freddie Kitchens, qui d’autre ? Si la prophétie se réalise et que les Browns se taillent véritablement une place en séries, le bedonnant gourou offensif qui en est à sa première année aux commandes aura sa statue devant le stade sur-le-champ.

Les équipes en séries

Dans la conférence américaine : Patriots, Browns, Steelers, Texans, Chiefs et Chargers. Dans la conférence nationale : Eagles, Vikings, Bears, Falcons, Saints et Rams.

Le gagnant du 53e Super Bowl

Qui a dit que c’est la défensive qui gagne des championnats ? Les Chiefs et leur offensive aux pouvoirs de superhéros remporteront le deuxième sacre de l’histoire de la franchise aux dépens d’une équipe pourtant plus complète, les Eagles.

Luc Grenier

Directeur des sports | Le Journal de Québec

L’équipe la plus améliorée

Les Browns de Cleveland. Déjà ils avaient un bon noyau, ils ont repêché plein de joueurs en plus de faire l’acquisition du receveur de passe étoile Odell Beckham et des joueurs défensifs Olivier Vernon et Sheldon Richardson. Ils pourraient aller loin.

La déception de l’année

La déception, c’est déjà les Colts d’Indianapolis. Perdre Andrew Luck, c’est une énorme erreur de gestion. Les Colts ont mal protégé leur quart étoile. Résultat, les Colts vont plonger au classement jusque dans la cave de leur division, eux que certains voyaient champions de division avant la retraite subite d’Andrew Luck.

Le joueur le plus utile

Photo AFP Le joueur le plus utile, c’est Tom Brady. Il va continuer de mener son équipe en séries en découpant les défenses adverses avec son bras et ses lectures précises et rapides des défenses adverses. Une grande saison à prévoir pour lui malgré la quarantaine.

Les recrues de l’année

En attaque, je vois le porteur de ballon des Bears de Chicago David Montgomery. En défense, je dirais Devin White, joueur de ligne défensive des Bucs de Tampa Bay.

L’entraîneur-chef de l’année

Photo d'archives, AFP Ma prédiction, Bill Bellichick. Ne vous surprenez pas si les Pats retentent le coup d’une saison parfaite. Leur défensive s’est grandement améliorée. Et on connaît leur attaque...

Les équipes en séries

Dans l’américaine, Patriots, Steelers, Browns, Chiefs, Chargers et Titans. Dans la nationale, Eagles, Vikings, Bears, Falcons, Saints et Rams.

Le gagnant du 53e Super Bowl

Les Saints de la Nouvelle Orléans. Entre vous et moi, cette équipe aurait dû être du 52e Super Bowl, mais l’erreur d’un arbitre lui a coûté la finale de conférence face aux Rams. Ils seront affamés et prêts pour la revanche cette année.

Denis Casavant

Descripteur | TVA Sports

L’équipe la plus améliorée

Photo AFP Les Ravens de Baltimore ont remporté 10 victoires la saison dernière terminant au premier rang de la section Nord. Au cours de l’entre-saison, ils ont promu Greg Roman au poste de coordonnateur à l’attaque et ils ont mis sous contrat le demi à l’attaque Mark Ingram. Lamar Jackson va grandement bénéficier de ces deux ajouts. Roman dirigeait l’attaque des 49ers lorsqu’ils ont atteint le Super Bowl avec un certain Colin Kaepernick au poste de quart.

La déception de l’année

Au sein de la même section, les Steelers de Pittsburgh. Avec l’émergence des Browns de Cleveland et les pertes de Le’Veon Bell et Antonio Brown et un Big Ben maintenant âgé de 37 ans, les Steelers termineront au troisième rang derrière les Ravens et les Browns.

Le joueur le plus utile

Le quart Jared Goff des Rams. À sa troisième saison dans le système de Sean McVay, le quart de 24 ans pourrait atteindre le plateau des 40 passes de touchés.

Les recrues de l’année

À l’attaque, le porteur de ballon David Montgomery sera un joueur d’impact avec les Bears. En défense, il faudra surveiller Devin Bush des Steelers. Le secondeur est une machine à plaqués.

L’entraîneur-chef de l’année

Photo AFP Matt Nagy des Bears de Chicago. À sa deuxième saison à la barre des Bears, Nagy mènera son équipe en finale d’association avec une attaque redoutable dirigée par Mitch Trubisky.

Les équipes en séries

Du côté de l’association américaine : Patriots, Ravens, Browns, Texans, Chiefs, Chargers. Dans la nationale : Cowboys, Eagles, Bears, Packers, Saints et Rams.

Le gagnant du 53e Super Bowl

Les Rams vont se reprendre en disposant cette fois des Chiefs de Kansas City dans un duel opposant Jared Goff à Patrick Mahomes.

Charles-Antoine Sinotte

Analyste | TVA Sports

L’équipe la plus améliorée

Les Falcons d’Atlanta ont été affligés de toutes les blessures, l’an passé. Presque la moitié des partants ont été mis sur la liste des blessés à long terme. Malgré tout, l’équipe a terminé avec une fiche de 7-9, et le tandem Matt Ryan/Julio Jones a connu une de ses meilleures campagnes.

La déception de l’année

Autant j’aime voir la ligue des Ravens de Baltimore évoluer, autant il est toujours impossible d’avoir du succès constant avec un quart unidimensionnel. Lamar Jackson va perdre de son élément de surprise (comme lors de la dernière portion de la saison dernière), et la perte de leur leader en défense – CJ Mosley – va nuire à la cohésion de l’unité.

Le joueur le plus utile

Photo AFP Matt Ryan a probablement le meilleur groupe de receveurs de la NFL (Jones, Sanu et Ridley). L’an passé, il a présenté des stats semblables à celles de sa saison MVP en 2016 et il retrouve cette saison son ancien coordonnateur offensif Dirk Koetter.

Les recrues de l’année

David Montgomery, Bears. Les Bears ont du talent partout et peuvent prétendre aux grands honneurs. Suite au départ de Jordan Howard, leur choix de 3e ronde risque d’être mis à contribution. Quinnen Williams, Jets NY. L’ancien d’Alabama connaît un excellent camp d’entraînement et il cadre dans cette relance des Jets. Le nouveau secondeur vedette CJ Mosley risque de mettre en lumière le travail de Williams.

L’entraîneur-chef de l’année

Anthony Lynn, des Chargers, aurait pu obtenir ce titre l’an passé avec une fiche de 12-4. Les Chargers ont appris à gagner et reviennent cette saison avec du talent à toutes les positions. À sa 3e saison en poste, il est en train de se bâtir une solide réputation.

Les équipes en séries

Dans la conférence américaine : Patriots, Chargers, Steelers, Jaguars, Chiefs et Browns. Dans la conférence nationale : Rams, Eagles, Bears, Falcons, Cowboys et Saints.

Le gagnant du 53e Super Bowl

Melvin Gordon est celui qui peut faire tout basculer pour les Chargers, mais pour une 2e année de suite il y aura une équipe de Los Angeles au Super Bowl. Cette fois-ci, elle triomphera contre les Bears de Chicago.