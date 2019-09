Pédaler dans les régions voisines

Si cette fin de semaine de trois jours vous donne envie de découvrir des régions voisines à vélo, voici quelques parcours pour vous délier les jambes à travers de nouveaux paysages.

Photo courtoisie, Stéphanie Allard

La Véloroute de la Chaudière s’étend sur 146 km, entre Charny et Saint-Georges-de-Beauce, dévoilant les beautés de cette splendide vallée au cœur de laquelle coule la rivière Chaudière. Par exemple, le secteur de Saint-Georges-de-Beauce, appelé Le sentier des Jarrets noirs, fait plus de 20 kilomètres et traverse six magnifiques parcs. L’effort nécessaire pour atteindre le sommet du parc des Sept-Chutes et traverser la passerelle de l’Alliance en vaudra la peine. Quant au secteur Nouvelle-Beauce qui débute au Parc des Chutes de la Chaudière et se poursuit jusqu’à Vallée-Jonction sur 46 kilomètres, il vous fera découvrir, entre autres, le parc nature de Sainte-Marie, avec son réseau de sentiers au sol et sur trottoirs de bois, sa passerelle aérienne, son écorefuge et ses panneaux d’interprétation.

► Pour découvrir tous les secteurs de la Véloroute : veloroutedelachaudiere.com et saint-georges.ca

Parc linéaire des Bois-Francs

Photo courtoisie

Parce que 90 % des 77 km de sentier en poussière de pierre du Parc linéaire des Bois-Francs présentent une dénivellation ne dépassant pas 2 %, ce parcours cyclable est accessible à tous. Entre Tingwick et Lyster, en passant par Warwick, Saint-Christophe-d’Arthabaska, Victoriaville, Princeville, Plessisville et Laurierville, le sentier suit une ancienne voie ferroviaire traversant les basses-terres du Saint-Laurent, constituées de grands espaces et de vues panoramiques. Les cyclistes y croiseront 33 haltes, des rivières et des ruisseaux, des panneaux d’interprétation sur la faune et la flore ainsi que plusieurs autres circuits de vélo de la région des Bois-Francs et de l’Érable.

► Informez-vous avant de partir au parclineairebf.com.

Le Chemin du Roy en Mauricie

Photo courtoisie, Stéphane Daoust

La route touristique Le Chemin du Roy présente la richesse du patrimoine et de l’histoire de la Nouvelle-France en longeant le fleuve et en traversant Québec, la Mauricie et Lanaudière, au fil des villes et des campagnes. Dans la région de la Mauricie, le projet Histoire à Vélo fait découvrir les attraits de cette route, la plus vieille du Québec, entre le Magasin général Le Brun de Maskinongé et le Vieux-Presbytère de Batiscan, à travers cinq trajets. Lequel choisirez-vous entre l’urbain (15,2 km), le Lac Saint-Pierre (34,1 km), celui qui vous mène De la campagne en ville (49 km), le Fleuve (30,2 km) ou le Seigneurial (45,4 km) ?

► Pour planifier votre escapade : lecheminduroy.com/velo

La Véloroute des Bleuets

Photo courtoisie, Laurent Silvani

Les 256 km de la Véloroute des bleuets vous guideront autour du lac Saint-Jean, en vous faisant découvrir 15 municipalités et la communauté montagnaise de Mashteuiatsh, comme le font 250 000 utilisateurs de tous les niveaux, chaque année. La Véloroute des Bleuets c’est : des secteurs plus vallonnés pour les sportifs, des segments peu ou pas dénivelés pour les cyclistes récréatifs ou en famille, 35 haltes de vélos pour faire le plein d’énergie, une quarantaine d’hébergements certifiés « Bienvenue Cycliste », un service de transport de bagages favorisant le cyclotourisme, et bien plus. En saison, peut-être trouverez-vous quelques bleuets sur votre chemin.

► Pour tout savoir : veloroutedesbleuets.com

Parc linéaire interprovincial Petit Témis

Photo courtoisie

Reliant Québec et le Nouveau-Brunswick entre Rivière-du-Loup et Edmundston, le Parc linéaire interprovincial Petit Témis est situé sur l’emprise d’une ancienne voie ferrée. Constitué de 134 kilomètres de sentiers cyclables en gravier sassé dont la dénivellation maximale est de 4 %, il s’agit de l’endroit idéal pour pédaler en famille. Haltes, stationnements, points d’eau, lieux d’observation, restaurants, lieux d’hébergement, emplacements de camping rustique bordent le trajet qui traverse notamment, Saint-Honoré-de-Témiscouata, Saint-Louis-du-Ha ! Ha !, Témiscouata-sur-le-Lac, Dégelis et Saint-Jacques.

► Pour des informations supplémentaires petit-temis.ca.