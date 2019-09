Québec craquait pour une icône du cinéma

C’est Serge Losique, un organisateur du défunt Festival international du film de Québec et grand ami de l’actrice, qui l’a convaincue de se déplacer pour être l’invitée spéciale de l’événement.

« J’avais beaucoup de choses à faire, mais comme j’ai peu d’amis et que Serge est l’un d’eux, j’ai accepté », explique-t-elle à son arrivée dans la salle de presse, vêtue d’une robe rouge.

Avec ses « sourires désarmants » et ses « grands yeux électrisants », celle à qui on a parfois donné le titre de « plus belle femme du monde » éblouit lors de la cérémonie d’ouverture.