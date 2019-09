Samuel Piette s’explique

La défaite de 3 à 0 de l’Impact de Montréal contre le D.C. United samedi au stade Saputo a mené à des huées et à des discussions entre certains partisans et des joueurs du onze montréalais.

Samuel Piette a notamment eu un échange avec des membres des Ultras.

Le milieu de terrain québécois est revenu sur ces événements en publiant un message sur son compte Twitter, dimanche.

«Huer par rapport à la performance, aucun problème, a-t-il écrit. C’est ça le foot, profiter des erreurs d’une équipe et en prendre avantage.»

«Ça arrive trop souvent? Fort probable. Par contre, ne questionnez jamais notre désir et notre volonté de bien faire et de tout donner pour ce club, ce qui est arrivé hier [samedi] soir. Reprocher ces deux choses vient directement me chercher. Voilà pourquoi j’ai réagi.»

«Il est par contre faux de dire que la victoire contre les Whitecaps [de Vancouver, mercredi] ne vaut plus rien. Regardez le classement et faites le calcul.»

«Sur ce, ne nous abandonnez pas. Nous allons continuer de nous battre pour cette place en séries et [pour] remporter ce championnat canadien que nous méritons tous!»

L’Impact est présentement huitième dans l’Association de l’Est avec 37 points, un point derrière le Toronto FC. La formation ontarienne a toutefois disputé deux matchs de moins que ses rivaux québécois.