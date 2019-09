Taylor Townsend, la redoutable négligée

NEW YORK | L’Américaine Taylor Townsend revient de loin. Meilleure joueuse junior en 2012, de nombreux obstacles ont passablement ralenti sa progression. À Flushing Meadows, elle semble finalement retrouver le niveau qui faisait d’elle l’un des plus beaux espoirs de son sport, il y a quelques années à peine. Et, message à Bianca Andreescu, qu’elle affrontera lundi au quatrième tour : « Ne touche pas à mon assiette, je n’ai pas fini de manger » !

Ce message, la raquette de 23 ans l’a publié sur son compte Instagram après sa victoire face à la Roumaine Sorana Cirstea au troisième tour des Internationaux des États-Unis, samedi. Bon, il n’était pas dirigé directement vers la Canadienne, mais il démontre tout de même dans quel état d’esprit elle se trouve à l’heure actuelle.

Pas de doute que la 116e raquette mondiale est en confiance. L’entraîneur d’Andreescu, Sylvain Bruneau a été clair samedi : il ne faut pas se fier au classement mondial de la prochaine adversaire de sa protégée.

Chute importante

C’est qu’elle n’est pas la dernière venue. Elle a atteint le sommet du classement mondial chez les juniors après avoir remporté les Internationaux d’Australie en 2012.

Les choses ont toutefois dégringolé par la suite, notamment lorsque l’Association de tennis des États-Unis, la USTA, qui s’occupait de son entraînement, a décidé de couper son aide financière lui permettant de participer à plusieurs tournois, dont les Internationaux des États-Unis séniors de 2012 et ce, jusqu’à ce qu’elle mette davantage d’effort dans son entraînement physique et qu’elle perde du poids.

« Notre préoccupation est sa santé à long terme, premièrement, puis son développement à long terme en tant que joueuse », avait alors dit le directeur général du programme de développement de l’USTA, Patrick McEnroe.

La décision avait créé une controverse aux États-Unis et certaines joueuses, dont Lindsay Davenport, avaient ouvertement décrié cette mesure de l’USTA. Townsend avait finalement payé ses frais, notamment grâce à une initiative populaire dans sa région natale de Chicago. L’USTA avait, plus tard, accepté de rembourser les coûts, prétextant un malentendu.

Montagnes russes

Townsend a ensuite fait ses débuts professionnels en 2013 et sa carrière a été parsemée de hauts et de bas. Elle a atteint le 94e rang mondial en 2015 avant de flirter, un an plus tard, avec le 400e rang.

« Ce fut une longue route. Plusieurs personnes ont douté de moi. Pendant plusieurs années, j’ai entendu des gens dire que je n’y arriverais pas », a reconnu celle qui avait même dû prendre une pause des médias sociaux en raison du nombre trop important de messages haineux.

Depuis, elle a renoué avec ces réseaux, et c’est le jour et la nuit. Son parcours à Flushing Meadows semble avoir rassemblé les Américains et plusieurs personnalités ont démontré leur appui envers la jeune raquette sur les différentes plateformes récemment, dont Ellen DeGeneres, Samuel L. Jackson et Kobe Bryant. Ce dernier lui a d’ailleurs laissé un mot, écrit à la main, lui demandant de continuer de réaliser « des choses épiques ».

« Oh mon dieu, j’ai complètement perdu la tête quand le truc de Kobe est arrivé. Je l’apprécie tellement pour ce qu’il a fait non seulement pour le basketball mais aussi pour le sport en général », a commenté Townsend avec candeur.

Il ne serait donc pas surprenant que la foule new-yorkaise soit majoritairement de son côté, lundi, même si Bianca Andreescu aussi fait partie des jeunes figures les plus populaires du tennis.

Parce qu’après tout, c’est le genre d’histoire dont les Américains raffolent.

Un style différent à contrer

Chaque joueuse a un style unique et qui lui appartient sur le circuit de la WTA. Toutefois, c’est encore plus vrai pour Taylor Townsend.

L’Américaine est une experte de la combinaison service-volée. Elle monte au filet plus souvent que quiconque.

Simona Halep l’a d’ailleurs dit honnêtement après sa défaite au deuxième tour, jeudi dernier : elle n’a jamais affronté dans sa carrière une joueuse pratiquant le style de Townsend, une gauchère de surcroît.

« Il n’y a pas beaucoup de joueuses qui jouent comme elle, a mentionné Bianca Andreescu après sa victoire contre Caroline Wozniacki samedi. Je vais faire de mon mieux pour tenter de trouver la bonne recette pour la contrer lorsqu’elle monte au filet. Je vais travailler sur mes passings à l’entraînement et je devrais être la plus agressive possible. »

Son style à elle

Pour Townsend, cette stratégie ne date pas d’hier.

« J’ai toujours aimé foncer au filet. Depuis que j’ai commencé à jouer au tennis, j’ai toujours été plus confortable au filet qu’en fond de terrain. En grandissant, ma sœur était une joueuse très puissante, elle frappait super fort tandis que moi, je préférais tenter des coups différents. »

Pour être la plus prête possible, Andreescu s’est entraînée avec un partenaire de jeu gaucher, dimanche, soit le Britannique Mike Digby.

« Au service, les effets sont différents, les patrons de jeux sont différents et le service bouge différemment pour les gauchers. Si Bianca peut voir des balles comme ça à l’entraînement, je pense que ça peut être bénéfique », a ajouté son entraîneur Sylvain Bruneau.

Séquence à poursuivre

Outre la belle histoire de Townsend et la foule qui devrait être de son côté, il n’en demeure pas moins qu’Andreescu est la favorite pour remporter ce duel.

Après tout, cette saison, la 15e raquette mondiale montre une fiche de 38 victoires contre seulement quatre défaites dans des matchs du tableau principal. Plus impressionnant encore, elle a remporté les 20 derniers matchs qu’elle a été en mesure de compléter. En excluant donc ses défaites par forfait en raison d’une blessure face à Anett Kontaveit à Miami en mars ainsi que Sofia Kenin à Roland-Garros en mai, son dernier revers remonte à la demi-finale du tournoi d’Acapulco, le 1er mars dernier, face à Kenin.

« Je me sens très bien en ce moment, mais je n’ai pas l’intention de tenir quoi que ce soit pour acquis. Je veux simplement continuer de faire ce qui m’a permis d’avoir ce succès », a mentionné la native de Thornhill en Ontario.

Amateurs de tennis, préparez-vous à veiller, ce soir, puisque le match d’Andreescu sera le dernier de la journée sur le court Arthur-Ashe. Il suivra celui entre Rafael Nadal et Marin Cilic, lui prévu pour 19 h.

Federer aussi conquis par Gauff

La scène fort émouvante mettant en vedette la jeune Coco Gauff et la première mondiale Naomi Osaka, après leur match samedi soir, a attendri les cœurs de la planète en entier. Même celui de Roger Federer !

« C’était un beau moment qui a bien illustré la personnalité des deux joueuses. En fin de compte, c’est le tennis qui a gagné, pas seulement Osaka. La façon dont s’est comportée Coco à seulement 15 ans est incroyable. Je ne peux même pas m’imaginer me comporter aussi bien qu’elle quand j’avais son âge. Il y a tellement d’émotions différentes quand tu perds. Tu es exténué, parfois un peu soulagé, mais aussi triste du résultat. On a vécu un grand moment », a commenté celui qui n’a fait qu’une bouchée du 15e joueur mondial, David Goffin, dimanche.

La crise des médias àNewYork

C’est connu, et encore plus d’actualité récemment au Québec, mais la crise des médias est mondiale. On ne s’attendait toutefois pas à ce qu’un journaliste en parle... à une joueuse en plein point de presse ! Après sa défaite contre Bianca Andreescu, Caroline Wozniacki a été prise au dépourvu lorsqu’un confrère lui a demandé si elle se sentait mal pour les journalistes danois qui doivent retourner à la maison lorsqu’elle est éliminée.

« S’il fallait que je pense à chacune des personnes pour qui je devrais me sentir mal quand je perds, je pense que ma vie serait plutôt triste. [...] C’est ça, le tennis. Parfois tu gagnes, et parfois tu perds. Je pense que je connais une belle carrière et j’ai gagné souvent. Tout le monde a eu beaucoup de matériel à écrire au fil des ans », a-t-elle répondu en souriant.

Collard et Draxl avancent

Le volet junior des Internationaux des États-Unis s’est officiellement mis en branle dimanche et les deux Canadiens en action, l’Ontarien Liam Draxl et la Gatinoise Mélodie Collard, ont tous deux avancé. Collard a été sans pitié pour l’Américaine Chloe Beck, lui montrant la porte de sortie en deux manches identiques de 6-1. Elle s’était inclinée au premier tour des Internationaux de tennis junior de Repentigny, la semaine dernière. Quant à Draxl, 10e favori du tournoi, il a lui aussi remporté un match rapide, en deux manches de 6-2 et 6-3.