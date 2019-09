Un chauffeur de taxi change de métier devant une «cause perdue»

Après avoir joué un rôle central dans la contestation des chauffeurs de taxi contre le gouvernement du Québec au printemps dernier, Ralph El-Haddad a finalement décidé de rendre les armes et de réorienter sa carrière.

Celui qui a transporté des clients pendant une vingtaine d’années à travers les rues de Montréal opère aujourd’hui concessionnaire d’automobiles usagées en compagnie d'un partenaire d’affaires. Ralph El-Haddad ne regrette pas sa décision une seconde: Auto Target est ouvert depuis environ un mois à Laval et compte plus d’une vingtaine de véhicules usagés à vendre.

«Je voyais que le ministre, malgré toute la pression qu’on essayait de faire, ne voulait pas reculer. Je me suis dit, avant qu’il soit trop tard, je suis capable de me virer de bord et de faire quelque chose de ma vie», a expliqué l’ex-chauffeur de taxi à TVA Nouvelles.

S’il a tourné la page sur cette partie de sa vie, M. El-Haddad continue de suivre le combat de ses anciens collègues, dont font partie son père et des amis.

«Je suis jeune, je suis capable de me virer de bord, mais les personnes de 60, 70 ans, elles ont tout perdu. [...] C’est l’investissement d’une vie qu’ils viennent de perdre», a-t-il déploré.

D’autres chauffeurs pourraient suivre la trace de M. El-Haddad, mais repartir à zéro n’est pas pour tout le monde.

«Ils n’ont pas tous la même chance que moi j’ai eue, a-t-il noté. C’est très difficile de changer de cap, surtout quand tu as un gros investissement et de grosses dettes envers la banque pour ton permis de taxi»

Problèmes de santé

Ralph El-Haddad ne s’en cache pas, le combat contre le projet de loi 17 sur la déréglementation de l’industrie du taxi a miné sa santé physique et mentale.

«Je suis tombé dans une petite dépression, je suis entré à l’hôpital et mon médecin m’a prescrit des médicaments. Je voyais que j’étais en train de tout perdre et j’étais même en train de perdre mon cerveau là-dedans. Ça ne pouvait pas continuer comme ça», a-t-il poursuivi.

Ce sont ces ennuis de santé qui l’ont poussé à tout abandonner pour se tourner vers une nouvelle carrière. Aujourd’hui, le père de famille estime avoir pris la bonne décision.

«C’est inhumain ce qui se passe aujourd’hui pour les chauffeurs de taxi. Personnellement, je vois que c’est une cause perdue, mais j’espère que je me trompe», a-t-il laissé tomber.