10 films québécois attendus cet automne

Signe que les mesures récemment mises en place par la SODEC et Téléfilm Canada pour atteindre la parité dans le milieu du cinéma commencent à porter leurs fruits, les réalisatrices québécoises seront très présentes cet automne dans les salles de la province, grâce notamment aux nouvelles œuvres de Louise Archambault, Mariloup Wolfe, Micheline Lanctôt et Sophie Deraspe. Voici dix films québécois attendus sur nos écrans d’ici Noël, ainsi que cinq longs métrages français et internationaux à surveiller de près.

Il pleuvait des oiseaux (13 septembre)

Photo courtoisie, MK2 Mile End

Six ans après la sortie de son touchant film Gabrielle, la cinéaste Louise Archambault revient au cinéma pour porter à l’écran un roman de l’auteure Jocelyne Saucier. Mettant en vedette Andrée Lachapelle, Gilbert Sicotte et Rémy Girard, Il pleuvait des oiseaux raconte l’histoire de trois vieux ermites vivant reclus dans le bois qui verront leur quotidien être chamboulé par la mort de l’un d’eux et par l’arrivée de deux femmes dont une octogénaire qui a été injustement internée toute sa vie. Le film sera présenté au Festival de Toronto dans quelques jours, puis à celui de San Sebastian, en Espagne, à la fin du mois.

Vivre à 100 milles à l’heure (27 septembre)

Photo courtoisie, Les Films Opale

Le cinéaste Louis Bélanger (Gaz Bar Blues, Les mauvaises herbes) a puisé dans ses souvenirs de jeunesse pour écrire cette comédie dramatique qui a récemment été présentée au Festival d’Angoulême, en France. Campé dans un Québec des années 1970 et 1980, Vivre à 100 milles à l’heure met en scène trois amis inséparables qui, en multipliant les mauvais coups, prendront lentement le chemin du petit crime organisé. Avec Rémi Goulet, Antoine L’Écuyer et Elijah Patrice-Baudelot.

Kuessipan (4 octobre)

Photo courtoisie, Max Films

Ce nouveau film de la réalisatrice Myriam Verreault (À l’ouest de Pluton) adapté d’un roman de la romancière amérindienne Naomi Fontaine suit le destin de deux amies inséparables qui ont grandi ensemble dans une communauté innue. Leur amitié sera remise en question quand l’une d’elles tombera amoureuse d’un Blanc et se mettra à rêver de quitter la réserve pour poursuivre ses ambitions. Kuessipan sera lancé en première mondiale au Festival de Toronto dans quelques jours.

Matthias & Maxime (9 octobre)

Photo courtoisie, Films Séville

Moins de deux mois après la sortie de Ma vie avec John F. Donovan, son premier long métrage anglophone, Xavier Dolan remet ça avec le 8e long métrage de sa carrière, qu’il a tourné en français avec sa bande d’amis (Gabriel D’Almeida Freitas, Pier-Luc Funk, Samuel Gauthier, Adib Alkhalidey, Antoine Pilon et Catherine Brunet). Présenté en compétition au dernier Festival de Cannes, Matthias & Maxime suit deux amis de longue date (joués par Dolan et D’Almeida Freitas) qui développeront des sentiments amoureux après avoir échangé un baiser pour le tournage d’un court métrage.

Apapacho, une caresse pour l’âme (18 octobre)

Photo courtoisie,

Laurence Leboeuf et Fanny Mallette tiennent les rôles principaux de ce nouveau film de la réalisatrice Marquise Lepage (Marie s’en va-t’en ville) qui a en partie été tourné au Mexique. Apapacho, une caresse pour l’âme suit le parcours de deux sœurs (Leboeuf et Mallette) qui doivent composer avec le décès de leur autre sœur (Eugénie Beaudry). Dans leur processus de deuil, elles se rendront ensemble dans un petit village au Mexique, pour célébrer la Fête des morts, un rituel pendant lequel les Mexicains rendent hommage à leurs morts en allant célébrer de façon festive dans les cimetières.

Les fleurs oubliées (25 octobre)

Photo courtoisie, Filmoption

Le réputé cinéaste André Forcier (L’eau chaude, l’eau frette, La Comtesse de Bâton Rouge) a renoué avec un de ses acteurs fétiches, Roy Dupuis, pour le tournage de ce nouveau long métrage (son 14e en carrière) qui met aussi en vedette Yves Jacques, Mylène Mackay, Juliette Gosselin et Émile Schneider. Les fleurs oubliées met en scène un apiculteur (Dupuis) qui caresse le projet de fabriquer un vin de miel très prisé. Il sera aidé par le frère Marie-Victorin (Yves Jacques) qui décide de revenir sur Terre en 2019 parce qu’il trouve le ciel plate à mourir !

Une manière de vivre (1er novembre)

Photo courtoisie, Marlène Gélineau Payette

Ce 11e long métrage de Micheline Lanctôt à titre de réalisatrice suit le destin de trois personnages qui verront leurs vies être bouleversées suite à leur rencontre : Colette (Gabrielle Lazure), qui vient de perdre son mari dans des circonstances tragiques, sa fille Gabrielle (Rose-Marie Perreault) qui est boulimique et qui travaille comme escorte de luxe et Joseph (Laurent Lucas), un enseignant en philosophie belge qui est de passage au Québec pour un colloque.

Jouliks (1er novembre)

Photo courtoisie, Téléfiction

Pour son second long métrage derrière la caméra (après Les pieds dans le vide, sorti en 2009), Mariloup Wolfe a choisi de porter à l’écran la pièce de théâtre Jouliks de l’actrice et auteure Marie-Christine Lê-Huu. Le film, qui met en vedette Lilou Roy-Lanouette, Jeanne Roux-Côté et Victor Andrés Trelles Turgeon, relate une histoire d’amour entre un homme et une femme, vue à travers les yeux de leur fille de sept ans.

Antigone (8 novembre)

Photo courtoisie, Maison 4:3

Présenté la semaine prochaine en première mondiale au Festival de Toronto, ce nouveau film de la réalisatrice Sophie Deraspe (Les loups, Les signes vitaux) s’inspire librement de la tragédie grecque du même nom écrite par Sophocle. On y suit le combat d’une adolescente québécoise issue de l’immigration qui confronte les autorités et le système judiciaire après avoir aidé son frère à s’évader de prison. Avec Nahéma Ricci, Nour Belkhiria, Antoine Desrochers, Paul Doucet et Benoit Gouin.

Merci pour tout (25 décembre)

Photo courtoisie, Films Séville

À peine trois mois après la sortie d’Il pleuvait des oiseaux, la réalisatrice Louise Archambault proposera déjà à Noël un nouveau film qui réunira à l’écran les actrices Julie Perreault et Magalie Lépine-Blondeau. Comédie dramatique écrite par la scénariste Isabelle Langlois (Rumeurs, Mauvais Karma), Merci pour tout suivra le parcours de deux sœurs, en froid depuis un an, qui doivent partir ensemble aux Îles-de-la-Madeleine pour répandre les cendres de leur père qui vient de mourir.

Cinq films français ou internationaux à surveiller

♦ Douleur et gloire (18 octobre)

Nouveau film du célèbre cinéaste espagnol Pedro Almodovar qui a valu à l’acteur Antonio Banderas le prix d’interprétation masculine au dernier Festival de Cannes.

♦ Parasite (25 octobre)

Comédie noire du cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho qui a remporté la Palme d’or à Cannes en mai dernier.

♦ Le daim (1er novembre)

Jean Dujardin joue le rôle principal de cette nouvelle comédie du réalisateur Quentin Dupieux (Réalité, Au poste !).

♦ Une vie cachée (13 décembre)

Nouveau film du réputé cinéaste américain Terrence Malick (L’arbre de la vie, La ligne rouge), un drame historique campé en Autriche pendant la Seconde Guerre mondiale.

♦ Portrait de la jeune fille en feu (20 décembre)

Drame historique de la réalisatrice française Céline Sciamma (Tomboy, Naissance des pieuvres), gagnant du prix du scénario au dernier Festival de Cannes.