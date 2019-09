Canada Sauce se frotte aux multinationales

L’engouement pour le ketchup, la relish et la moutarde Canada Sauce a pris les fondateurs de l’entreprise saguenéenne par surprise, alors ils ont dû mettre les bouchées doubles pour répondre à la demande.

Confronté à un problème de rupture de stock dès le lancement des produits au printemps dernier, Simon-Pierre Murdock, cofondateur, assure que la situation est maintenant revenue à la normale.

« Depuis environ deux semaines, on a repris le dessus. On est très contents. On a rempli toutes les commandes. On a passé le cap des 250 000 bouteilles vendues. C’est au-delà de 200 % des attentes qu’on s’était fixées. En l’espace de trois mois, on a atteint les 500 points de vente. La réponse des consommateurs est vraiment bonne », a affirmé M. Murdock.

Grandes ambitions

Canada Sauce a de très grandes ambitions. L’entreprise compte aller chercher 10 % des parts de marché détenues par la multinationale Heinz au Canada d’ici deux ans.

« On parle de 10 à 20 millions de dollars », souligne M. Murdock.

En plus d’être distribuée dans les IGA de la province et par des marchands indépendants, l’entreprise saguenéenne est en pourparlers pour rentrer dans d’autres chaînes au Québec et au Canada.

L’Ouest et l’Ontario

L’ouverture de nouveaux marchés dans l’Ouest et en Ontario devrait venir assez vite en 2020, selon lui. Des investissements majeurs sont réalisés présentement pour ajouter une nouvelle ligne d’embouteillage à Saguenay, ce qui permettra d’accroître considérablement la capacité de production.

« De réussir à compétitionner avec de grands joueurs américains, c’est une grande fierté. On sent que les consommateurs sont prêts pour du changement. Les gens font plus attention à leur santé. Quand ils savent que nos produits ont 30 % moins de sucre et 50 % moins de sodium, ils se disent que ça vaut la peine de payer un peu plus cher », a affirmé le cofondateur.

L’intérêt des consommateurs pour l’achat de produits locaux a contribué au succès immédiat de Canada Sauce, poursuit-il.

« On a éveillé un sentiment d’appartenance », a ajouté M. Murdock.

Les condiments de Canada Sauce sont fabriqués et embouteillés au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Nouvelle usine

Le lancement de ces nouveaux produits a nécessité un investissement de 1,6 M$ pour l’acquisition d’une nouvelle usine, financée par différents partenaires comme Embouteillage JSG, qui est la compagnie sœur de Canada Sauce.

Les produits Canada Sauce sont fabriqués à partir d’ingrédients 100 % canadiens et ils sont vendus dans des bouteilles en verre. L’entreprise compte aussi mettre en marché des formats en vrac pour encourager la réutilisation des contenants.

« On pense à l’environnement. On veut le moins d’emballage possible. C’est l’une de nos priorités », a dit M. Murdock.

Canada Sauce contribue à la création et au maintien d’une quarantaine d’employés via sa compagnie sœur Embouteillage JSG.

Canada Sauce