Capitales : la boucle est bouclée

Avec un dernier clou dans leur cercueil, les Capitales de Québec ont conclu leur saison 2019 de la même façon qu’ils l’avaient commencée : avec une défaite à l’étranger. Cette fois, malgré une remontée de quatre points, les résidents du Stade Canac ont été vaincus par les Champions d’Ottawa par la marque de 5 à 4, au Parc RCGT, lundi.

Ottawa est parvenu à inscrire le point décisif en fin de neuvième pour fermer les livres.

Les hommes de Sébastien Boucher ont amorcé la rencontre en lion en inscrivant deux points sur un simple de Jiandido Tromp à leur première présence à l’attaque. Trois manches plus tard, ils doublaient leur avance et semblaient filer aisément vers un 41e gain cette année.

D’ailleurs, le joueur d’avant-champ Malik Collymore a profité de cette première moitié de match pour établir un nouveau record du plus grand nombre de buts volés en une saison avec 52.

Surprise

Les Capitales n’avaient vraisemblablement pas l’intention d’abdiquer si facilement.

Ça aura pris 95 rencontres, mais la recrue David Salgueiro a finalement cogné son premier circuit en carrière dans le baseball professionnel. Avec sa longue balle d’un point en cinquième manche, le Floridien a mis la table pour la remontée des Bleu-Blanc-Jaune.

«On ne s’attendait vraiment pas à ça et lui non plus. C’était notre dernier gars qui n’avait aucun circuit cette année, donc c’est surprenant de le voir claquer ça. Un premier circuit, on s’en rappelle toute sa vie», a lancé le gérant Patrick Scalabrini, joint au téléphone à la fin de la partie.

Chris Shaw et Yordan Manduley ont ensuite ramené tout le monde à la case départ en septième en permettant à trois de leurs coéquipiers de croiser le marbre.

«C’est une journée un peu à l’image de notre saison, malheureusement. On a joué un bon match de baseball, on a montré du caractère et j’en suis fier, mais ça n’a pas été suffisant.»

Classement final

Les Capitales ont donc terminé leur saison 2019 au dernier rang de la Ligue Can-Am avec une fiche de 36-59 (,379), tout juste derrière les Champions qui ont, pour leur part, obtenu 41 gains et affiché un taux de victoires de ,432.

De leurs côtés, les Miners de Sussex County ont conclu au premier rang, eux qui présentaient une fiche de 61-33 avant les rencontres de la soirée. Ils n’ont jamais été inquiétés, même s’ils ont été talonnés de près par les Aigles de Trois-Rivières (57-37) tout au long de la campagne.

Les Jackals du New Jersey (48-45) et les Boulders de Rockland (43-50) ont pris respectivement les troisième et quatrième places, les dernières donnant accès aux séries éliminatoires.