Dernière chance

Vous avez encore quelques jours (jusqu’au 9 septembre) pour vous inscrire afin de participer à la 12e Classique des Chefs qui se tiendra le mercredi 18 septembre au club de golf Le Grand Portneuf sous la coprésidence d’honneur de Sébastien Bonnefis, directeur de la région de Québec et de l’Est-du-Québec de la Société des Chefs, Cuisiniers et Pâtissiers du Québec (SCCPQ) et Guillaume Turbide, président du CA du Piolet. Après les 18 trous, vous serez invités à découvrir l’art culinaire des grands chefs de la région de Québec. Les profits de la Classique seront versés au Piolet, à Réno-jouets et à la SCCPQ, chapitre de Québec. laclassiquedeschefs@gmail.com. Renseignements : Normand Richard : 418-564-6733.

60 ans de mariage

Photo courtoisie

Clairette Beaudoin et Marc-André Méthot, de Lévis, ont célébré la semaine dernière leur 60e anniversaire de mariage. Le couple, de l’arrondissement Saint-Nicolas, qui s’était marié le 29 août 1959, a 3 filles : Carole, Line et Suzanne. Marc-André et Clairette sont également les grands-parents de 4 filles. Félicitations.

Une fête pour ses 90 ans

Photo courtoisie

Jeanne d’Arc Dionne, née Cauchon de Château-Richer, a célébré son 90e anniversaire de naissance le 15 août dernier lors d’une fête familiale. Cette mère de 12 enfants a 24 petits-enfants et plusieurs arrière-petits-enfants. Bonne fête en retard ma chère Jeanne-D’Arc.

Eau libre

Photo courtoisie

Si vous passez sur le pont de Sainte-Anne (vélos et piétons) dans le Vieux-Port de l’arrondissement Chicoutimi à Saguenay, ne manquez pas de jeter un coup d’œil à l’exposition « Eau libre » du photographe Simon Emond de Metabetchouan. L’artiste porte un regard intime, avant et après l’effort, sur les nageuses et nageurs du 32 km de la 64e Traversée internationale du lac Saint-Jean. L’exposition se tient jusqu’au 30 septembre.

Coupe « Des Vis »

Photo courtoisie

La finale de la Coupe Des Vis 2019 s’est tenue le 24 août dernier sur les courts du Club de tennis Fargy qui célèbre ses 50 ans cette année. Comme plusieurs membres du Fargy avaient été rémunérés ou bénévoles lors de la 54e Finale des Jeux du Québec, les équipes participantes représentaient les 8 meilleures régions du Québec. Ce sont les représentants de l’Estrie qui ont mis la main sur la fameuse Coupe « Des Vis ». Sur la photo, de gauche à droite : Guy Pépin, Murielle Côté, le capitaine Étienne Massicotte ; le président du Club Pierre Boulet ; Lucie Pépin et Carl Pépin.

Anniversaires

Photo courtoisie

Guy Laliberté (photo), président fondateur du Cirque du Soleil en 1984, 60 ans... Jean-François Tremblay, vice-président BMW Lévis et BMW – MINI Ville de Québec, 57 ans... Salomé Corbo, comédienne québécoise (Caroline Laplante dans Unité 9, 43 ans... Gerry Duplain, membre et archiviste du club de golf Royal Québec de Boischatel (retraité d’Hydro-Qué-bec), 92 ans... Mario Tremblay, ailier droit du Canadien (1974-1986), instructeur-chef (1996-1997) et analyste à RDS, 63 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 2 septembre 2018. Claire Wineland (photo), activiste, entrepreneure et auteure américaine... 2016. Islam Karimov, 78 ans, président de la République d’Ouzbékistan de 1990 à sa mort... 2015. Denis Roche, 77 ans, écrivain, éditeur et photographe français... 2006. Clermont Pépin, 80 ans, compositeur, pianiste, professeur et administrateur... 2002. Claude Larochelle, 71 ans, journaliste sportif québécois.