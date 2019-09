Des matériaux possiblement contaminés déversés sur une terre agricole

MONTRÉAL | L’arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, dans l’ouest de l’île de Montréal, a ouvert une enquête par rapport à de récents déversements de matériaux possiblement contaminés dans une zone agricole.

C’est le passage de nombreux poids lourds la semaine dernière en face de sa propriété qui a attiré l’attention de l’ex-maire de l’arrondissement, Richard Bélanger, au point où il a décidé de suivre les camions afin d’en avoir le cœur net.

Il s’est d’abord retrouvé à l’école secondaire Pierrefonds, où des travaux sont actuellement effectués dans la cour. Selon M. Bélanger, on a placé dans le camion qu’il suivait des morceaux du stationnement, comme de l’asphalte. L’ex-élu a poursuivi son enquête en suivant le poids lourd jusqu’à sa destination finale, soit la montée Wilson, une zone agricole de l’arrondissement.

Selon le constat de l’ex-maire, de nombreux déversements avaient déjà eu lieu en début de semaine.

«Depuis plusieurs années, il y a beaucoup de déversements de pierre, de feuille, de gazon et d’arbres qui se font là», a déploré Richard Bélanger, ajoutant qu’il avait lui-même envoyé une lettre au propriétaire du terrain pour mettre fin aux déversements à cet endroit alors qu’il était maire de l’arrondissement.

«C’est un joyau de l’île de Montréal, l’un des derniers espaces agricoles qui restent sur l’île. On l’utilise à tout vent pour dire qu’il faut en faire le plus grand parc urbain au Canada, mais au même moment, on découvre qu’il y a des déversements qui se font là, ce n’est pas acceptable», a estimé pour sa part l’ex-conseiller municipal Éric Dugas.

Rejoint au téléphone, l’actuel maire de l’arrondissement, Normand Marinacci s’est dit «décidé à combattre ce genre de situations».

«Nos inspecteurs étaient sur place jeudi passé pour justement remédier à la situation», a-t-il affirmé.

Ce sont des serres qui doivent voir le jour sur ce terrain où les déversements ont eu lieu. L’un des hommes derrière le projet de serre, l’agronome Benoit Girard, ne sait pas précisément ce qui a été déversé, mais promet de nettoyer si les matériaux devaient s’avérer contaminés.

«Si jamais ça existe, je vais tout faire enlever», a-t-il assuré.

M. Girard attend d’ailleurs les résultats d’analyse du responsable des déversements pour savoir s’il devra agir.

«Je lui fais confiance, il m’a promis qu’il n’y avait rien, a soutenu l’agronome. Je lui ai dit que je ne pouvais pas accepter des trucs contaminés.»