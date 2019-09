Francisco Randez confie que son amoureuse est gravement malade

C’est un texte poignant que Francisco Randez a écrit, un peu plus tôt aujourd’hui, afin de révéler que son amoureuse était présentement gravement malade, présentant des symptômes s’apparentant à un cancer des ovaires.



Le comédien a indiqué que lui et sa copine, Ariane, avec qui il s’est affiché officiellement pour la première fois lors de la Saint-Valentin cette année, ont beaucoup hésité avant d’en faire une annonce publique, mais qu’ile ne sont «pas les premiers ni les derniers à faire face à ce type d’épreuve.»





«Ariane souffre depuis quelques temps d’un mal qui a toutes les caractéristiques du cancer des ovaires. Je garde une réserve parce que bien que tous les tests et marqueurs indiquent que c’est ce dont il s’agit et que les spécialistes que nous avons rencontrés sont tous du même avis, nous aurons la confirmation seulement dans quelques semaines après que les premiers traitements aient commencé. Depuis le printemps, Ariane a développé des symptômes qui sont devenus très inquiétants cet été. Des séries de tests et de visites à l’hôpital se sont enchaînés. Et puis le portrait de la maladie s’est concrétisé. Ariane, sa famille rapprochée et moi-même avons tous été très bouleversés par cette nouvelle. Le cancer des ovaires est ravageur. Je sais que plusieurs d’entre vous avez vécu ce type d’expérience, et vous savez à quel point ça donne le vertige», a témoigné Francisco.



Il ajoute que sa douce subira sa première opération dans les prochains jours, et que les traitements suivront ensuite de manière imminente.



«Ariane subira une première opération dans quelques jours et les traitements vont suivre. Le quotidien consiste en ce moment à l’organisation et la planification des prochaines étapes, la gestion de la douleur, et beaucoup de lecture pour s’instruire sur les options et possibilités liées au traitement et à la maladie», a dévoilé celui qui sera de retour dans la prochaine saison de l’émission 5e Rang, à ICI Télé.



Faisant part d’une grande générosité auprès de ses abonnés, Francisco a avoué que cette nouvelle a eu l’effet d’un choc pour le couple, qui était déjà en pleine période de remise en question. Or, ils ont décidé de mettre leurs différends de côté et «de vivre cette épeuve côte à côte».



«En toute transparence, avant qu’apparaissent les symptômes Ariane et moi étions dans une période de remise en question de notre couple. La distance, des frustrations accumulées de part et d’autre et des trajectoires qui nous semblaient différentes ont eu pour effet de nous éloigner. La dernière année a été plutôt rock’n’roll et nous ne savions plus si l’idéal était de continuer ensemble. Disons que la nouvelle a changé nos perspectives drastiquement. Après tout ce que nous avons vécu dans la dernière année, après tout ce que nous avons partagé, Ariane et moi avons décidé de mettre nos différends de côté et de vivre cette épreuve côte à côte. Ce que nous savons, c’est que nous tenons profondément un à l’autre. Nous verrons, une fois cette épreuve vécue, si nos querelles auront tenu la route», a-t-il confié.





Le comédien a d’ailleurs tenu à souligner à quel point sa douce l’impressionnait, par son calme et sa détermination durant ces moments plutôt difficiles.



«Je la savais courageuse, mais c’est dans ce genre de contexte que la vraie nature d’une personne est révélée. Les membres de sa famille sont extraordinaires, et forts de nombreuses épreuves difficiles, ils forment un socle solide sur lequel Ariane peut s’appuyer. Ensemble, notre objectif est d’appuyer Ariane et participer à lui offrir les meilleures conditions possibles pour l’aider à maximiser sa guérison. Une étape à la fois, me direz-vous, mais il est important pour nous d’ambitionner une suite lumineuse.»



Francisco a conclu sa publication, qui a récolté des centaines de commentaires d’encouragement, en remerciant ses fans de leur appui, tout en indiquant que le couple se fera plus discret prochainement.



«Nous voulons nous concentrer sur les traitements, la guérison et nos projets personnels que nous continuons d’alimenter. La vie continue et nous allons vivre plus fort que jamais!», a-t-il lancé en terminant.



On envoie nos plus sincères ondes positives à Ariane et Francisco!