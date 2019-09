La séquence des Yankees prend fin

En baissant pavillon 7 à 0 contre les Rangers du Texas, lundi à New York, les Yankees ont été blanchis pour la première fois en 220 parties.

Il s’agit donc de la deuxième plus longue séquence du type de l’histoire du baseball majeur. Le record appartient également aux Bombardiers du Bronx, qui avaient inscrit des points lors de 308 matchs consécutifs de 1931 à 1933.

Contre les Rangers, les Yankees ont été muselés par l’artilleur Mike Minor (12-8). L’athlète de 31 ans a permis cinq coups sûrs et retiré autant de frappeurs en sept manches et un tiers de travail. Les releveurs Shawn Kelley et Emmanuel Clase ont aussi fait un bon boulot.

En attaque, les vainqueurs ont été propulsés par des longues balles de Jose Trevino, Delino DeShields et Shin-Soo Choo. Le lanceur Masahiro Tanaka (10-8) a permis deux points et a encaissé la défaite.