Le 91,9 Sports vise une relance inespérée

Grâce à « beaucoup d’efforts de restructuration », le 91,9 Sports a entamé sa cinquième année d’existence avec plus d’une vingtaine d’heures de programmation originale. La grille du week-end est dorénavant composée d’un rendez-vous matinal, de magazines de service (fitness, chasse et pêche, automobiles), d’une émission de soccer et d’une émission de football. Quant au hockey (Rocket de Laval et Armada de Blainville-Boisbriand), il monopolisera les soirées.