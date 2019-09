Le capitaine des Hurricanes Justin Williams prend un «break» du hockey

L’attaquant Justin Williams a annoncé lundi qu’il avait décidé de prendre une pause, de sorte qu’il ne se joindra pas aux Hurricanes de la Caroline pour leur camp d’entraînement et le début de la saison régulière.

Joueur autonome sans compensation, l’homme de 37 ans a passé les dernières semaines à réfléchir à son avenir professionnel. Cependant, le choix semble difficile, à un point tel où il n’a toujours pas déterminé la direction à emprunter.

«C’est la première fois de ma vie où je me sens peu sûr relativement à mes objectifs dans le monde du hockey, a-t-il déclaré dans un communiqué. Avant cette année et selon mes souvenirs, je consacrais mon été à me préparer pour la saison à venir. À cause de mon incertitude et l’absence d’engagement physique et mental que j’ai l’habitude de respecter, j’ai décidé de m’éloigner du sport.»

«Il importe pour moi que l’attention soit dirigée vers le groupe très talentueux formé par les Hurricanes, qui vont continuer de bâtir sur le rythme acquis l’an dernier», a-t-il poursuivi.

Le DG comprend

Pour sa part, le directeur général de la Caroline, Don Waddell, a accepté la réponse de Williams sans émettre de déclaration fracassante.

«Nous apprécions l’honnêteté et l’ouverture de Justin au cours de ce processus. Nous respectons son choix, a-t-il affirmé. Il a constitué un élément important de notre formation, mais on a préparé notre équipe en sachant qu’il pouvait se retirer. Nous avons donc confiance en notre club.»

Williams a terminé un contrat de deux ans et de 9 millions $ avec les «Canes» en 2018-2019, campagne au cours de laquelle il a récolté 23 buts et 30 mentions d’aide pour 53 points en 82 rencontres. Celui qui agissait comme capitaine du club a ajouté sept points en 15 duels éliminatoires, aidant les siens à atteindre le troisième tour des séries.