Le garçon blessé en VTT va mieux

Le garçon de quatre ans qui est devenu orphelin de mère dans un accident de VTT sur la Côte-Nord est hors de danger et en bonne santé.



L’enfant se baladait avec sa mère lorsque leur véhicule tout-terrain a fait une chute d’une douzaine de pieds près d’une rivière sur la zec Chauvin, à Sacré-Cœur, samedi.



Miraculé



Mélanie Paquet-Landry, 28 ans, a subi un traumatisme crânien qui ne lui a laissé aucune chance, tandis que son garçon s’en est tiré avec des blessures mineures. Il aurait plongé dans le cours d’eau, où des témoins l’auraient ensuite récupéré, a confié au Journal Sandra Landry, la sœur de la maman décédée.



Le petit miraculé a été hospitalisé pour recevoir des soins à la tête, mais jamais il ne s’est trouvé dans un état critique comme l’avait laissé entendre la police dimanche, a voulu rectifier la famille. Si tout va bien, il obtiendra son congé de l’hôpital mardi.



«Il avait une fracture au crâne, puis c’était juste par précaution qu’ils l’ont opéré. Sa vie n’était pas en danger. Il a eu son opération et tout va bien», a renseigné Mme Landry.



Élan de solidarité



C’est un petit baume pour les proches endeuillés qui peinent encore à accepter la mort soudaine de la victime, une résidente de Québec. L’entourage se dit aussi touché par un élan de solidarité qui a permis d’amasser plus de 9000 $ en vingt-quatre heures pour aider à payer le service funéraire.



«On va continuer à être là pour le petit. Je suis la marraine de l’enfant. On va supporter le papa», promet Mme Landry.



Celle-ci croit à un «bête accident» et avance que la maman a fait une fausse manœuvre qui l’a fait chavirer dans la rivière après s’être immobilisée quelques instants sur le chemin. «Ce n’est pas parce qu’elle roulait vite ou qu’elle a raté une courbe», a-t-elle précisé.