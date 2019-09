Le Projet Sportif de la Fondation du CHU de Québec se poursuit et la campagne rayonne grâce à la collaboration des sept (7) vedettes/têtes d’affiche impliquées afin de soutenir le projet de recherche innovant sur les commotions cérébrales. Je tiens à souligner le succès de l’activité de Michel Laplante de l’équipe baseball qui a tenu un match-bénéfice des Capitales de Québec le 2 août dernier.

Aujourd’hui, je suis heureuse de vous inviter à une activité de lancement de la deuxième phase du Projet Sportif qui aura lieu le 16 septembre prochain. Une conférence mettra en vedette Audrey Robichaud, nouvelle tête d’affiche associée au projet et qui représente fièrement son sport, le ski acrobatique, ainsi que le Dr Nicolas Dupré, chercheur. Le projet de recherche innovant sur les commotions cérébrales sera mis de l’avant et expliqué par le Dr Dupré.

C’est une occasion unique de rencontrer le chercheur, d’en apprendre davantage sur le projet et de poser des questions afin de mieux le comprendre. Cette recherche a le potentiel d’avoir un impact positif pour la santé de milliers de personnes ayant subi des commotions cérébrales.

Les vedettes/têtes d’affiche cherchent constamment des supporteurs pour atteindre les objectifs financiers de leur équipe respective. Chaque contribution est importante pour que le projet de recherche puisse être réalisé et je compte sur votre appui.

Soyez des nôtres le 16 septembre à La Cage Lebourgneuf!

Pour en savoir plus sur le cocktail/mini-conférence d'Audrey Robichaud et Dr Dupré et pour acheter votre billet (30 $) Projet Sportif.

Marie-Claude Paré

Présidente et chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec