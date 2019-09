Marylou Martineau: l’étoile filante du boccia

MONTRÉAL | Être identifiée comme une vedette montante de son sport et participer aux Jeux paralympiques dès l’âge de 15 ans ne sont que des accomplissements de routine pour la Québécoise Marylou Martineau.

Atteinte de paralysie cérébrale, Marylou se démarque au boccia depuis l’école primaire et représente le Canada sur la scène internationale depuis maintenant trois ans. Parmi ses autres exploits, on peut compter les Jeux parapanaméricains, les championnats du monde et les championnats canadiens de sa discipline.

Le boccia est un sport qui s’apparente à la pétanque, où le but du jeu est de placer des balles près d’une petite sphère (le cochonnet ou le Jack) lancée au préalable. Disputée en quatre manches, une partie de boccia peut se jouer assis, debout ou avec une rampe de lancement.

En raison de son handicap sévère, Marylou fait partie de la catégorie BC3, ce qui veut dire qu’elle a droit à une assistante sportive, qu’elle guidera minutieusement pour déplacer sa rampe.

«Ça prend beaucoup d’heures d’entraînement, environ 20 heures par semaine: mentalement, en regardant des vidéos, en rencontrant la psychologue sportive et en passant du temps avec la "physio" pour mon bras», a mentionné Marylou, qui joue au boccia depuis 2009.

Du rêve à la réalité

Ce que Marylou apprécie le plus dans son sport, c’est de jouer en équipe. Compétitive dans l’âme, elle a notamment obtenu la huitième place de la catégorie BC3 aux Jeux paralympiques de Rio, en 2016, avec ses partenaires Éric Bussière et Bruno Garneau. «C’était incroyable, je me pensais dans un rêve. J’ai adoré ça», a-t-elle déclaré en se remémorant ce souvenir.

Marylou évoluait tout récemment pour l’équipe canadienne qui prenait part aux Jeux parapanaméricains, présentés cette année à Lima, au Pérou.

«Mon objectif en simple est de gagner mes matchs et de me rendre le plus loin possible. En double c’est la même chose, mais on aimerait beaucoup monter sur le podium», avait annoncé Marylou, une journée avant son départ vers l’Amérique du Sud. Elle pourra revenir fière d’elle au Canada, puisqu’elle a remporté une médaille d’argent en double et récolter une 12e place en simple. L’équipe de Martineau est passée très près de la victoire dimanche dernier, perdant 4 à 3 face au Brésil en finale.

Un entraîneur qui voit grand

L’entraîneur Mario Delisle travaille avec Marylou depuis 2013. Les Jeux du Québec, où elle a été médaillée d’or, ont été le théâtre de leur rencontre et le moment où Delisle a pu observer les qualités de sa future protégée.

«Sa plus grande force est sa capacité de concentration dans une partie de boccia. Elle est vraiment dans sa zone quand elle joue et elle donne de bonnes directives à son assistante sportive», a indiqué dans un courriel celui qui œuvre dans le boccia depuis plus de 20 ans.

«Les attentes sont surtout de continuer à voir une progression dans son jeu stratégique en individuel et prendre de l’expérience internationale. En jeu de double, l’or ou l’argent sont à notre portée», croit Delisle, qui a vu la Québécoise remporter l’argent à Lima.