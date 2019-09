Medvedev, le méchant Russe

NEW YORK | Un Russe qui devient l’ennemi en sol américain. Ça semble presque trop cliché pour être vrai ! Pourtant, c’est ce que le flamboyant Daniil Medvedev est en train de devenir à Flushing Meadows, et il semble y prendre plaisir.

La confrontation entre Medvedev et la très impliquée foule des Internationaux des États-Unis a débuté vendredi dernier, lors de son match contre Feliciano Lopez au troisième tour.

Frustré, Medvedev n’a pas apprécié que le chasseur de balles vienne lui porter sa serviette alors que, visiblement, il ne la lui avait pas demandée.

En un geste brusque, il a pris la serviette des mains du pauvre employé avant de la lancer dans les airs.

Cette triste scène a soulevé l’ire du public qui ne s’est pas gêné pour huer le cinquième joueur mondial.

On a même aperçu le Russe faire un doigt d’honneur à la foule, ce que l’officiel n’a pas été en mesure de condamner puisqu’il n’en a pas été témoin directement.

Medvedev a tout de même trouvé le moyen de l’emporter en trois manches de 7-6, 6-4 et 7-6 pour passer au troisième tour.

Il en rajoute une couche

Dans son entrevue d’après-match, sur le terrain, il a ajouté de l’huile sur le feu en narguant les amateurs présents.

« Je veux que vous sachiez en vous couchant ce soir, que j’ai gagné grâce à vous. Plus vous faites ça, plus je vais gagner pour vous », avait-il mentionné en faisant signe à la foule de continuer de le huer.

Dimanche, au quatrième tour face à Dominik Köpfer, il a de nouveau fait fi de son nouveau statut d’ennemi public no 1 à Flushing Meadows en l’emportant en quatre manches pour passer à la ronde des 16.

Et, encore une fois, il s’est donné des allures de lutteur de la WWE dans son entrevue d’après-match.

« Ce soir, je perdais 3-6 et 0-2. J’avais des douleurs aux adducteurs avant le match et je pensais que je ne pourrais pas jouer. J’avais également mal à mon épaule et j’ai pris le plus d’antidouleurs que j’ai pu. Mais vous, en étant contre moi, m’avez donné tellement d’énergie pour gagner. Merci ! » a-t-il lancé, lui qui avait fait une petite danse en regardant la foule après avoir gagné.

Repentant, un peu

En point de presse après cette victoire, Medvedev a toutefois démontré un peu de regrets face aux incidents qui ont mené à cette haine de la foule new-yorkaise, à savoir ses agissements avec le pauvre chasseur de balles vendredi.

« J’ai agi comme un idiot. Je ne suis pas fier de ce que j’ai fait et je travaille sur moi afin de devenir une meilleure personne sur le terrain parce que j’en suis une bonne en dehors », a-t-il assuré.

Certains aiment, d’autres pas, les agissements de Medvedev. Dans la deuxième catégorie, comptez le sixième joueur mondial Alexander Zverev.

« En fin de compte, il gagne et c’est tout ce qui compte. Par contre, il dépasse la ligne. [...] J’espère que certains joueurs de la nouvelle génération vont apprendre des plus vieux comme Roger (Federer) et Rafa (Nadal) qui ont été incroyables au cours de leur carrière et ont laissé leur raquette parler pour eux », a mentionné l’Allemand lundi.

Talentueux

On parle beaucoup de Medvedev depuis le début des Internationaux des États-Unis en raison de son sarcasme bien aiguisé, mais il n’en reste pas moins qu’il fait partie des favoris pour gagner la compétition.

Cinquième joueur mondial, il avait atteint la finale lors des trois tournois auxquels il a participé avant de se présenter à Flushing Meadows.

Défait par Nick Kyrgios à Washington, puis par Rafael Nadal à la Coupe Rogers à Montréal, il a remporté le titre du tournoi de Cincinnati grâce à une victoire face à David Goffin. Il avait, en demi-finale, défait le premier joueur mondial Novak Djokovic.

Il affrontera mardi le Suisse Stan Wawrinka, qui a défait le « Djoker » dimanche soir. Lors de leur seul affrontement, à Wimbledon il y a deux ans, c’est Medvedev qui l’avait emporté.