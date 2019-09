Ouragans monstres: les cinq catégories sont insuffisantes

Les cinq catégories de l'échelle de Saffir-Simpson qui mesurent l’intensité des ouragans ne sont pas suffisantes.

On devrait en ajouter une de plus pour tenir compte de la puissance des monstres qui balayent maintenant les océans Atlantique et Pacifique.

C’est ce que croient plusieurs experts, dont le météorologue Gilles Brien.

Les vents produits par l’ouragan Dorian ont atteint près de 300 km/h dans les Bahamas au cours du week-end, du jamais vu dans ce secteur de l’Atlantique.

«L’échelle des ouragans est conçue selon des tranches de 5 échelons avec 30-40 km/h entre chaque échelon. Ça commence à 117 miles à l’heure (188 km/h), ça grime à 150 (240 km/h) et puis à 180 (290 km/h)», fait valoir M. Brien.

«La catégorie 5, celle de Dorian, commence à 148 miles à l’heure, ajoute-t-il, alors que l’on est à 185 miles à l’heure (298 km/h) en ce moment. Aussi, ça ne traduit pas vraiment la sévérité de l’ouragan.»

M. Brien rappelle que les vents lorsqu’ils atteignent 300 km/h produisent une destruction totale, puisqu’aucun bâtiment ne leur résiste.

Si l’échelle 6 était créée, croit M. Brien, elle refléterait plus fidèlement la puissance, les dangers et la dévastation que créent les ouragans monstres, comme Maria, Matthews et Irma dans le passé, et actuellement Dorian.