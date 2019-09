NFL: survol des équipes du circuit

Le Journal a évalué pour vous les différentes équipes du circuit Goodell en vue de la prochaine saison.

CONFÉRENCE AMÉRICAINE

Division Ouest

Les chiefs dominants

Photo AFP

Il est tentant de positionner les Chargers au sommet, eux qui misent sur une excellente équipe. Les Chiefs ont toutefois tout pour dominer la division pour une quatrième saison de suite. Il sera intéressant de voir si les Broncos et les Raiders pourront fournir une solide compétition aux favoris plus tôt que prévu, eux qui ont amené plusieurs changements.

► Chiefs, Kansas City

Fiche en 2018 : 12-4 (champions de division)

Des attentes monstres

Prédiction pour 2019 : 12-4

Champions de division, séries

Cette fois, la finale de conférence ne suffira pas. Pour les Chiefs, c’est mission Super Bowl ! Évidemment, le quart-arrière Patrick Mahomes ne sera peut-être pas aussi fumant que la saison dernière, et ses rivaux s’adapteront. Mais tout est en place pour prétendre au trône, et il est loin d’être le seul à briller.

Photo AFP

Le jeu au sol, avec l’émergence de Damien Williams et le renfort inattendu de LeSean McCoy, ne souffrira pas du départ de Kareem Hunt. Avec un quart-arrière aussi talentueux et une cible en Tyreek Hill qui monopolise autant d’attention, les autres receveurs paraissent bien. La stabilité règne sur la ligne offensive.

Défensivement, certains diront que plusieurs partants ont quitté. Mais Frank Clark est supérieur à bien des égards à Dee Ford. Eric Berry était l’âme de la défensive, mais il a raté tellement de matchs que les Chiefs sont mieux avec Tyrann Mathieu. Oui, ils ont tout pour aller au bout.

Départs clés : Kareem Hunt (porteur), Mitch Morse (centre), Justin Houston (secondeur), Dee Ford (ailier défensif), Eric Berry (maraudeur), Steven Nelson (demi de coin)

Additions clés : Frank Clark (ailier défensif), Tyrann Mathieu (maraudeur), Alex Okafor (ailier défensif), Bashaud Breeland et Morris Claiborne (demis de coin), LeSean McCoy (porteur)

Recrue à surveiller : Le receveur Mecole Hardman (2e ronde) semble construit dans le même moule de polyvalence et d’explosion que Tyreek Hill. À surveiller de près.

♦ Les Chiefs ont produit 76 jeux de passe de 20 verges ou plus la saison dernière, un sommet dans la NFL.

► Chargers, Los Angeles

Fiche en 2018 : 12 -4 (séries)

Le temps presse

Prédiction pour 2019 : 10-6

Champions de division, séries

Avec un quart-arrière toujours performant, mais âgé de 37 ans en Phillip Rivers, les Chargers voient tranquillement leur fenêtre d’opportunité se fermer. Il est cependant encore permis de croire qu’ils forment l’une des puissances de la ligue.

Photo AFP

Bien sûr, la grève du porteur Melvin Gordon tombe à un mauvais moment, mais sans lui, Austin Ekeler fait du bon boulot au besoin. Déjà bien nantis en receveurs, les Chargers ajouteront une dimension à leur attaque avec le retour de l’ailier rapproché prometteur Hunter Henry.

Si la fenêtre se rétrécit en raison de l’âge de Rivers, on ne peut en dire autant en défensive avec un noyau jeune et alléchant. Joey Bosa, Jatavis Brown, Denzel Perryman, Casey Hayward et Derwin James ont tous moins de 30 ans. La lutte s’annonce captivante avec les Chiefs. Tellement dommage que ce même James sera longtemps sur la touche !

Départs clés : Tyrell Williams (receveur), Antonio Gates (ailier rapproché), Jahleel Addae (maraudeur), Jason Verrett (demi de coin)

Additions clés : Thomas Davis (secondeur), Tyrod Taylor (quart-arrière)

Recrue à surveiller : Le plaqueur Jerry Tillery est de cette espèce capable de provoquer des explosions de pochettes protectrices. Il verra le terrain rapidement.

♦ En incluant les séries et leur match à Londres, les Chargers ont montré une fiche de 9 victoires et 1 défaite en dehors de Los Angeles la saison dernière.

► Broncos, Denver

Fiche en 2018 : 6-10 (exclus des séries)

Flacco peut-il rebondir?

Prédiction pour 2019 : 8 - 8

À Denver, on repart à neuf avec du vieux... Joe Flacco est le nouveau quart-arrière. Le vétéran de 34 ans, qui ne faisait plus le boulot à Baltimore, devient le cinquième quart-arrière à obtenir une chance comme partant chez les Broncos depuis la retraite de Peyton Manning en 2015. Et le pire, c’est que cette triste chaise musicale risque de se poursuivre.

Photo AFP

Flacco, sans être exécrable, n’a pas lancé plus de 20 passes de touchés depuis 2014. Les Broncos devront l’appuyer avec leur excellent champ-arrière sinon on risque de voir le jeune loup Drew Lock le reléguer au banc pour de bon.

La défensive contre la passe des Broncos, redoutable, il n’y a pas si longtemps, a croulé au 20e rang la saison dernière. Cette équipe prendra du mieux et le meilleur est à venir. Mais pas avec Flacco...

Départs clés : Case Keenum (quart-arrière), Matt Paradis (centre), Brandon Marshall (secondeur), Bradley Roby (demi de coin)

Additions clés : Joe Flacco (quart-arrière), Ja’Wuan James (bloqueur), Theo Riddick (porteur), Kareem Jackson (demi de coin)

Recrue à surveiller : Noah Fant n’excelle pas au bloc et cette facette pourrait retarder son impact, mais son explosivité ne fait aucun doute comme ailier rapproché.

♦ Pour la première fois depuis 1971 et 1972, les Broncos viennent de connaître deux saisons perdantes de suite.

► Raiders, Oakland

Fiche en 2018 : 4-12 (exclus des séries)

Du renfort bienvenu

Prédiction pour 2019 : 5-11

Tous s’attendaient à une longue et agonisante reconstruction chez les Raiders, après le grand ménage orchestré par Jon Gruden l’automne dernier, mais des manœuvres agressives sur le marché des agents libres et des transactions pourraient expédier le processus.

Si Antonio Brown garde la tête froide, il prodiguera aux Raiders un duo fort intéressant avec un autre nouveau venu, Tyrell Williams.

Photo AFP

Sur la ligne offensive, on a fait confiance à un joueur qui a donné une grosse saison aux Patriots en Trent Brown et un autre à la personnalité trouble en Richie Incognito. Comme porteur, Josh Jacobs montre un beau potentiel.

En défensive, Vontaze Burfict demeure un joueur efficace, mais il a tellement fait souvent le zouave sur le terrain que c’en est gênant.

N’empêche que si tout ce beau monde demeure sous contrôle, les Raiders montreront des signes encourageants.

Départs clés : Marshawn Lynch (porteur), Jordy Nelson (receveur), Jared Cook (ailier rapproché), Donald Penn (bloqueur), Kelechi Osemele (garde)

Additions clés : Antonio Brown et Tyrell Williams (receveurs), Trent Brown (bloqueur), Richie Incognito (garde), Lamarcus Joyner (maraudeur), Vontaze Burfict (secondeur)

Recrue à surveiller : Productif à Clemson et choix de 5e ronde des Raiders, le receveur Hunter Renfrow a été la révélation du camp. On devrait le voir rapidement comme ailier inséré.

♦ Les 13 maigres sacs du quart que la défensive des Raiders a produits la saison dernière représentent le plus bas total en une saison depuis 2008 à travers la ligue.

Division est

Peu de suspense

Photo AFP

La division Est s’avère la propriété exclusive des Patriots, qui trônent au sommet depuis 10 ans et lors de 16 des 18 dernières saisons. Il serait étonnant que l’étau se resserre sur eux cette année même s’ils ont perdu des morceaux et que les Jets devraient entamer une belle renaissance. Les Bills pourraient aussi montrer des dents, mais l’automne s’annonce long pour les Dolphins.

► Patriots, Nouvelle-Angleterre

Fiche en 2018 : 11-5 (Champions du Super Bowl)

Autre vague de départs

Prédiction pour 2019 : 10-6

Champions de division, séries

Rien de neuf sous le soleil, les Patriots doivent palier la perte de plusieurs partants des dernières saisons. Mais c’est connu, Bill Belichick pourrait transformer le boulanger du coin de la rue en futur membre du Temple de la renommée. On exagère à peine...

Photo AFP

Quand même, l’équipe prend du vieux avec 15 joueurs de 30 ans et plus, un sommet dans la NFL. À commencer par le quart-arrière Tom Brady, âgé de 42 ans. L’élastique est-il étiré au maximum ? Brady n’a démontré aucun signe de déclin et tant qu’il est à bord et que la machine est aussi bien rodée, les Patriots demeurent essentiellement les Patriots. Autrement dit, une équipe avec ses lacunes, mais qui trouve toujours le moyen de tirer l’impensable de chacun de ses membres. Pas de passation des pouvoirs en vue !

Départs clés : Rob Gronkowski et Dwayne Allen (ailiers rapprochés), Chris Hogan (receveur), Trent Brown et LaAdrian Waddle (bloqueurs), Trey Flowers (ailier défensif), Malcom Brown (plaqueur)

Recrue à surveiller : Il est rare que les Patriots se tournent vers un receveur en première ronde. K’Neal Harry amène un gros gabarit et excelle dans les attrapés contestés

Additions clés : Ben Watson (ailier rapproché), Michael Bennett (ailier défensif), Jamie Collins (secondeur), Russell Bodine (centre)

♦ Dans huit des neuf dernières saisons, les Patriots ont remporté la division par au moins 3 matchs.

► Jets, New York

Fiche en 2018 : 4-12 (exclus des séries)

Enfin de l’espoir !

Prédiction pour 2018 : 8-8

Sans parler de redoutables prétendants, les Jets peuvent au moins être considérés comme une équipe qui devrait logiquement redevenir compétitive cette saison. Pour une franchise qui n’a connu qu’une saison gagnante depuis 2011 et qui est exclue des séries depuis 2010, c’est déjà ça de pris !

Le jeune quart Sam Darnold a montré des signes encourageants avec 17 passes de touchés à sa saison recrue. Il est entouré de talentueux receveurs et le porteur multidimensionnel Le’Veon Bell s’est greffé au noyau. Reste à voir s’il aura le même lustre qu’à Pittsburgh malgré un an à l’écart du jeu et derrière une ligne offensive qui n’inspire pas la plus grande confiance, malgré des ajouts intéressants.

Photo AFP

Défensivement, les Jets ont croupi au 25e rang en 2018, mais l’arrivée du plaqueur recrue Quinnen Williams et du vétéran secondeur CJ Mosley devrait permettre de progresser.

Départs clés : Spencer Long (centre), James Carpenter (garde), Jermaine Kearse (receveur), Buster Skrine et Morris Claiborne (demis de coin)

Recrue à surveiller : Le choix de premier tour Quinnen Williams devrait permettre aux Jets de retrouver du lustre contre le jeu au sol et le tandem jeunesse qu’il formera avec Leonard Williams s’annonce percutant.

Additions clés : Le’Veon Bell (porteur), Jamison Crowder (receveur), Ryan Kalil (centre), Kelechi Osemele (garde), CJ Mosley (secondeur), Brian Poole (demi de coin)

♦ Le nouveau pilote Adam Gase n’a pas dirigé une attaque figurant dans le top 20 depuis 2014, quand Peyton Manning était son quart-arrière à Denver.

► Bills, Buffalo

Fiche en 2018 : 6-10 (exclus des séries)

En avant, les jeunes !

Prédiction pour 2019 : 7-9

Les Bills misent clairement sur leurs jeunes joueurs pour les faire progresser, à commencer par le quart-arrière Josh Allen. Ce dernier devra prouver qu’il peut demeurer en santé et améliorer le manque de précision chronique qui le caractérise depuis les rangs universitaires. Il a montré des signes encourageants en matchs préparatoires.

Photo AFP

Quand Allen a été en santé, les Bills formaient clairement une meilleure équipe l’an dernier, et ses qualités athlétiques sont indéniables. L’attaque devra penser court, malgré le bas canon d’Allen. Ce dernier n’a complété que 10 passes par match de 10 verges ou moins, la moyenne ailleurs dans la ligue se situant à 16.

Allen n’est pas le seul jeune qui devra contribuer, puisque trois recrues (le plaqueur Ed Oliver, le garde Cody Ford et l’ailier rapproché Dawson Knox) devraient voir beaucoup de terrain. Ce sera une équipe jeune, affamée et bien dirigée.

Départs clés : LeSean McCoy (porteur), Charles Clay (ailier rapproché) Russell Bodine (centre)

Recrue à surveiller : Choix de première ronde, le plaqueur Ed Oliver est un athlète exceptionnel qui devra permettre aux Bills d’appliquer plus de pression. Ils ont été 26e pour les sacs en 2018.

Additions clés : John Brown et Cole Beasley (receveurs), Mitch Morse (centre), Spencer Long (garde), Frank Gore (porteur), Tyler Kroft (ailier rapproché)

♦ Le quart-arrière Josh Allen a complété 52,8 % de ses passes, le plus bas pourcentage parmi les partants à travers le circuit.

► Dolphins, Miami

Fiche en 2018 : 6-10 (exclus des séries)

Un autre nouveau départ

Prédiction pour 2019 : 2-14

C’est encore un recommencement à Miami, où on a cette fois-ci fait confiance à l’expérience de Brian Flores dans la famille des Patriots pour redresser le navire. Le nouveau pilote devrait gagner le respect des siens par sa feuille de route et instaurer une mentalité de guerrier, mais les bonnes intentions n’achètent pas le talent.

Photo AFP

Au poste de quart, l’infatigable vétéran Ryan Fitzpatrick s’amène, en compagnie de l’intrigant espoir de deuxième année Josh Rosen, obtenu des Cardinals, qui ont vite lancé la serviette. Rosen aura la saison pour prouver sa valeur avant une forte cuvée de quarts en 2020 au repêchage, mais «FitzMagic» tiendra le fort pour l’instant. Toutefois, la profondeur manque chez les receveurs et la ligne offensive n’annonce rien d’extraordinaire. La vente de feu des Dolphins a pris une nouvelle tournure quand Laremy Tunsil et Kenny Stills ont été échangés. Cette organisation a déjà la tête à 2020.

Départs clés : Ryan Tannehill (quart-arrière), Frank Gore (porteur), Danny Amendola et Kenny Stills (receveurs), Ja’Wuan James et Laremy Tunsil (bloqueurs), Cameron Wake et Robert Quinn (ailiers défensifs), Kiko Alonso (secondeur)

Recrue à surveiller : Le receveur non repêché Preston Williams a fait sensation au camp des Dolphins. Il sera intéressant d’épier son développement.

Additions clés : Josh Rosen et Ryan Fitzpatrick (quarts-arrière), Dwayne Allen (ailier rapproché), Julien Davenport (bloqueur)

♦ Pour les Dolphins, la fin du calendrier pose trop souvent problème, eux qui ont remporté deux de leurs 10 derniers matchs en 2017 et 3 de leurs 8 derniers l’an passé, pour 5 gains.

Division sud

La porte grande ouverte

Photo AFP

Les Colts voguaient vers le trône avant la retraite-choc d’Andrew Luck. Ils forment toujours une équipe bien rodée, mais moins explosive et les Texans sont de dangereux prétendants. Les Titans se sont munis de nouvelles armes, tandis que les Jaguars repartent à neuf avec un quart-arrière qui a tout gagné. La lutte dans la division Sud s’annonce imprévisible.

► Texans, Houston

(Fiche en 2018 : 11-5, champions de division, séries)

Watson mieux protégé

Prédiction pour 2019 : 9-7

Champions de division, séries

La saison dernière a été couronnée de succès, mais Deshaun Watson a constamment couru pour sauver sa vie. Non seulement il a été victime de 62 sacs, le plus haut total contre un quart-arrière depuis 2006, mais il a été frappé 126 fois de plus. Selon Pro Football Focus, il a été sous pression, frappé ou victime d’un sac à 275 reprises. Les Texans ont pris les grands moyens pour accroître son espérance de vie en payant cher pour obtenir les services du jeune bloqueur Laremy Tunsil. Cette acquisition améliore la ligne offensive, sans compter qu’à plus long terme, l’ajout de deux recrues au dernier repêchage pourrait changer tout le portrait. Avec le duo Watson et DeAndre Hopkins, les Texans devraient faire le nécessaire pour se faufiler en séries, même si défensivement, la perte de Jadeveon Clowney laisse un immense trou.

Photo AFP

Départs clés : Tyrann Mathieu et Andre Hal (maraudeurs), Kareem Jackson (demi de coin), Jadeveon Clowney (secondeur), Julien Davenport (bloqueur)

Additions clés : Duke Johnson, Carlos Hyde (porteurs), Bradley Roby (demi de coin), Tashaun Gipson (secondeur), Laremy Tunsil (bloqueur), Kenny Stills (receveur)

Recrue à surveiller : Le demi de coin Lonnie Johnson Jr (2e ronde) a connu de bons moments durant la présaison et la tertiaire aura rapidement besoin de lui.

♦ JJ Watt a déjà cumulé 4 saisons de 15 sacs ou plus. Dans l’histoire, seul Reggie White en compte plus (5).

► Titans, Tennessee

(Fiche en 2018 : 9-7, exclus des séries)

Mariota sous la loupe

Prédiction pour 2019 : 9-7

Sur papier, les Titans forment une équipe améliorée. Du moins, si Marcus Mariota demeure en santé... et qu’il commence à produire comme un véritable quart-arrière de franchise. Ce sont là deux gros points d’interrogation, surtout que son nouveau réserviste Ryan Tannehill a mieux paru en matchs présaison.

Photo AFP

Cette équipe ne regorge peut-être pas de super vedettes, mais elle est plutôt solide à toutes les positions, avec une profondeur intéressante. Cependant, Mariota finit toujours par être incommodé par une blessure. Personne ne doute de son esprit de guerrier, mais il semble trop rarement à son meilleur. Il n’a plus d’excuse, derrière une ligne offensive efficace, un beau tandem au sol et un groupe de receveurs auquel se greffe Adam Humphries.

La défensive cède peu de points (18,9 par match) et a terminé au huitième rang pour les gains concédés.

S’il y a un problème, c’est donc le quart-arrière...

Départs clés : Josh Kline (garde), Jonathan Cyprien (maraudeur)

Additions clés : Adam Humphries (receveur), Rodger Saffold (garde), Ryan Tannehill (quart-arrière), Cameron Wake (ailier/secondeur)

Recrue à surveiller : Le maraudeur Amani Hooker a fait tourner des têtes lors des matchs présaison avec quelques jeux spectaculaires. Il peut aussi jouer comme demi de coin.

♦ Marcus Mariota a lancé seulement 11 passes de touchés (en 13 matchs) la saison dernière.

► Colts, Indianapolis

Fiche en 2018 : 10-6 (Séries)

Un cratère à combler

Prédiction pour 2019 : 7-9

Que valent les Colts avec la retraite soudaine de leur quart-arrière étoile, Andrew Luck ?

Photo AFP

On a répété à satiété que Jacoby Brissett est l’un des réservistes de luxe de la ligue, mais le voilà dans les crampons de partant, à tenter de combler un vide impossible à remplir.

Brissett est un bon athlète et sera mieux protégé qu’en 2017 par une ligne offensive revampée. Il protège bien le ballon, mais ne montrera jamais le flair et le talent de Luck. La défensive est devenue plus que respectable, même si elle n’a pas affronté plusieurs attaques explosives. Là où elle doit impérativement faire mieux, c’est au chapitre des sacs du quart, avec seulement 25 (31e rang). L’arrivée de Justin Houston devrait rectifier le tir, mais il en faudra plus. Les Colts demeureront très compétitifs, mais manqueront de jus offensivement.

Départs clés : Andrew Luck (quart-arrière), Dontrelle Inman et Ryan Grant (receveurs), Matt Slauson (garde)

Additions clés : Devin Funchess (receveur), Justin Houston (ailier/secondeur)

Recrue à surveiller : Il y a un an, le secondeur Darius Leonard faisait beaucoup de bruit au camp avant de connaître une saison monstre. Cette année, c’est Bobby Okereke qui se fait connaître à la même position.

♦ Les Colts sont passés, en un an, du dernier au premier rang en allouant seulement 18 sacs du quart la saison dernière.

► Jaguars, Jacksonville

Fiche en 2018 : 6-10 (exclus des séries)

Saint Nick à la rescousse

Prédiction pour 2019 : 7-9

Quel dilemme que ces chers Jaguars ! Il y a deux ans, ils surprenaient la NFL en se faufilant en finale de conférence, à un cheveu du Super Bowl. Et l’an dernier, quand tout le monde les voyait gros, ils sont lamentablement revenus à leurs habitudes perdantes.

Pour solutionner le tout, au revoir l’indigeste Blake Bortles et bonjour Nick Foles, grand héros de la conquête du Super Bowl des Eagles il y a deux ans. Ce qu’il faut préciser, toutefois, c’est qu’à Philadelphie, Foles jouissait d’une équipe plus complète et d’un vestiaire beaucoup plus solide.

Photo AFP

À Jacksonville, quelques têtes fortes ont pris le bord, mais Foles devra garder le contrôle avec les Leonard Fournette et Jalen Ramsey de ce monde. Plus facile à dire qu’à faire avec une équipe dont le moral collectif semblait en implosion dès le premier obstacle la saison dernière.

Départs clés : Blake Bortles (quart-arrière), Donte Moncrief (receveur), Malik Jackson (plaqueur), Telvin Smith (secondeur), Tashaun Gipson (maraudeur)

Additions clés : Nick Foles (quart-arrière), Chris Conley et Terrelle Pryor (receveurs)

Recrue à surveiller : Certains voyaient l’ailier défensif Josh Allen comme le meilleur de sa cuvée pour appliquer la pression. On lui fait déjà une place aux côtés de Calais Campbell et Yannick Ngakoue.

♦ La défensive est passée du deuxième au 22e rang de 2017 à 2018 au chapitre des sacs du quart (55 contre 37).

Division NORD

L’année des Browns ?

Photo AFP

L’influx massif de talent en direction de Cleveland a de quoi semer les plus beaux espoirs chez les partisans des Browns. Mais peuvent-ils enfin se qualifier pour les séries ? Est-ce que les Steelers, qui ont étrangement régressé en 2018, ont dit leur dernier mot ? Les Ravens, menés par Lamar Jackson, peuvent-ils répéter leurs exploits ? Tant de questions dans la division Nord !

► Browns, Cleveland

Fiche en 2018 : 7-8-1 (exclus des séries)

Un choix en vogue

Prédiction pour 2019 : 10-6

Champions de division, séries

Chaque année, une équipe effectue d’imposantes emplettes et figure soudainement parmi les favorites de tous les observateurs pour renverser la vapeur et enfin passer au niveau supérieur. Cette année, cette équipe, c’est les Browns.

Photo AFP

L’arrivée d’Odell Beckham dans les rangs amène une arme de premier plan à Baker Mayfield, qui entamera sa 2e saison après des débuts plus que prometteurs. La défensive s’est renforcée de trois partants potentiels.

Ce club semblait clairement sur une lancée depuis la mi-saison dernière, et le piège à éviter, c’est de sombrer dans le sentiment du devoir accompli avec des personnalités fortes comme Beckham, dont les crisettes sont aussi spectaculaires que les attrapés.

Freddie Kitchens, un esprit offensif que Mayfield a instantanément adopté, devra maintenant montrer sa poigne de fer.

Départs clés : Kevin Zeitler (garde), Duke Johnson (porteur), Brashad Perriman (receveur), Emmanuel Ogbah (ailier défensif), Jamie Collins (secondeur)

Additions clés : Odell Beckham Jr (receveur), Kareem Hunt (porteur), Sheldon Richardson (plaqueur), Olivier Vernon (ailier défensif), Morgan Burnett (maraudeur)

Recrue à surveiller : Les Browns (25e) ont encore beaucoup de place à l’amélioration en défensive contre la passe. L’ajout du demi de coin Greedy Williams est un autre pas en ce sens.

♦ C’est la moyenne de verges par jeu des Browns avec Freddie Kitchens comme coordonnateur offensif, la saison dernière. C’est la plus haute moyenne depuis les Rams de 2000 (6,98).

► Steelers, Pittsburgh

Fiche en 2018 : 9-6-1 (exclus des séries)

L’année de vérité

Prédiction pour 2019 : 10-6

Séries

Malgré les départs percutants de Le’Veon Bell et Antonio Brown, l’attaque des Steelers demeure menaçante et d’une belle profondeur. Mais, est-ce que la perte de deux joueurs aussi productifs finira par les rattraper ?

Photo AFP

Pour les Steelers, c’est l’année de vérité au sens où s’ils déçoivent de nouveau. Un grand ménage est donc envisageable. L’entraîneur-chef Mike Tomlin doit s’assurer que les crises d’égos ne ternissent pas la chimie de l’équipe. C’est là où le train a déraillé la saison dernière.

Les Steelers n’ont pas raté les séries deux ans de suite depuis les saisons 2012 et 2013 et seront toujours menés par Ben Roethlisberger et sa cible de choix, JuJu Smith-Schuster. C’est derrière lui qu’il faudra qu’un autre receveur se lève, et James Washington semble se démarquer. La défensive contre la passe (23e en 2018) devra aussi s’illustrer.

Départs clés : Le’Veon Bell (porteur), Antonio Brown (receveur), Marcus Gilbert (bloqueur), Jesse James (ailier rapproché), Morgan Burnett (maraudeur)

Additions clés : Donte Moncrief (receveur), Steven Nelson (demi de coin), Mark Barron (secondeur)

Recrue à surveiller : Le secondeur intérieur Devin Bush sera le centre de l’attention, les Steelers manquant cruellement de punch à cette position depuis la perte de Ryan Shazier

♦ Ben Roethlisberger vient de connaître, la saison dernière, sa première campagne de plus de 5000 verges.

► Ravens, Baltimore

Fiche en 2018 : 10-6 (champions de division)

L’ère Lamar Jackson

Prédiction pour 2019 : 7 - 9

Le mariage entre le nouveau coordonnateur offensif Greg Roman et l’électrisant quart-arrière Lamar Jackson intrigue au plus haut point et rappelle le lien entre ce même Roman et un certain Colin Kaepernick, jadis, à San Francisco...

Photo AFP

À ce jour, Jackson n’a pas démontré de constance dans le volet aérien de son jeu, mais ses capacités athlétiques extraordinaires forcent l’adversaire à respecter la menace qu’il amène par la course à chaque jeu.

Toutefois, les défensives adverses finissent toujours par figurer ce type d’athlète, et Jackson devra démontrer qu’il peut devenir un joueur plus complet. Sans mauvais jeu de mots, laissons la chance au coureur.

C’est surtout en défensive que les Ravens devront s’ajuster avec la perte de plusieurs éléments clés. Cette défensive a terminé au tout premier rang de la ligue l’an dernier, mais des habituels réservistes devront chausser de gros crampons.

Départs clés : Joe Flacco (quart-arrière), Michael Crabtree et John Brown (receveurs), CJ Mosley, Za’Darius Smith et Terrell Suggs (secondeurs), Eric Weddle (maraudeur)

Additions clés : Mark Ingram (porteur), Earl Thomas (maraudeur)

Recrue à surveiller : Le receveur Marquise Brown est un missile qui amène beaucoup de vitesse à une attaque qui en a besoin. Reste à voir s’il s’établira comme un receveur complet.

♦ 230 : C’est la moyenne de verges au sol que les Ravens ont amassé à leurs sept derniers matchs du calendrier.

► Bengals, Cincinnati

Fiche en 2018 : 6-10 (exclus des séries)

Un jeune pilote en ville

Prédiction pour 2019 : 5-11

Avec l’arrivée de Zac Taylor comme jeune entraîneur-chef, les Bengals espèrent recréer l’effet Sean McVay avec les Rams.

Photo AFP

Ce jeune esprit offensif hérite de jouets très intéressants en AJ Green, Tyler Boyd et Joe Mixon. Andy Dalton est un quart-arrière beaucoup moins désolant que plusieurs le prétendent, mais il a quand même ses limites, surtout quand il doit charrier l’équipe sur son dos. Ça devient toutefois difficile de l’appuyer avec constance sur le jeu au sol étant donné le piètre état de la ligne offensive. La retraite inattendue du garde Clint Boling et la blessure qui a déjà mis fin à la saison du bloqueur recrue Jonah Williams n’aideront en rien.

Et comment oublier à quel point la défensive des Bengals a été pitoyable la saison dernière ? L’organisation a cependant choisi, essentiellement, de miser sur les mêmes morceaux.

Départs clés : Clint Boling (garde), Tyler Kroft (ailier rapproché), Vontaze Burfict et Vincent Rey (secondeurs)

Additions clés : John Miller (garde), BW Webb (maraudeur)

Recrue à surveiller : Le quart-arrière Ryan Finley (4e ronde) a connu un excellent calendrier préparatoire et, si Dalton s’égare, il pourrait s’avérer une bonne alternative.

♦ Les Bengals ont terminé au 32e et dernier rang en défensive pour le nombre de verges par la passe et le nombre de verges au total.

CONFÉRENCE NATIONALE

Division ouest

Encore la cour des Rams

Photo AFP

Difficile de voir comment les Rams pourraient être délogés de leur piédestal, même si les Seahawks ont montré des signes fort encourageants la saison dernière et que les 49ers sont considérés par plusieurs comme des candidats pour causer une surprise. Quant aux Cardinals, l’influx de jeunesse ramènera du lustre autour de l’équipe, qui aura toutefois encore des croûtes à manger.

► Rams, Los Angeles

(Fiche en 2018 : 13-3, champions de division, finalistes au Super Bowl)

Nouveaux visages

Prédiction pour 2019 : 11-5

Champions de division, séries

Plusieurs joueurs ont quitté le navire au terme de la dernière saison couronnée de succès, mais le noyau de l’équipe demeure à peu près intact.

C’est sur la ligne offensive où les changements pourraient faire mal, avec la perte de Rodger Saffold et John Sullivan, remplacés par deux choix au repêchage de l’an dernier qui n’ont pas encore prouvé leur valeur.

Photo AFP

Le mystère de l’état du genou de Todd Gurley demeure entier, mais les Rams sont bien protégés par la sélection du porteur Darrell Henderson, en troisième ronde. Le receveur Cooper Kupp sera de retour et sa vitesse sera la bienvenue.

En défensive, le vétéran Clay Matthews stagnait à Green Bay, mais il aura le luxe de pourchasser le quart à volonté sous la férule de Wade Phillips, pour qui les secondeurs à l’extérieur sont d’une importance capitale.

Additions clés : Clay Matthews (secondeur), Eric Weddle (maraudeur)

Recrue à surveiller : Darrell Henderson est un porteur capable du coup de circuit à chaque course. Sa production à Memphis a été monstrueuse avec une moyenne de 8,9 verges par course la saison dernière.

Départs clés : Rodger Saffold (garde), John Sullivan (centre), CJ Anderson (porteur), Ndamukong Suh (plaqueur), Mark Barron (secondeur), Lamarcus Joyner (maraudeur)

♦ 326 : C’est le nombre de fois en moyenne que Todd Gurley a touché au ballon dans les trois dernières saisons.

► 49ers, San Francisco

(Fiche en 2018 : 4-12, exclus des séries)

Regain de vie avec Jimmy

Prédiction pour 2019 : 8-8

La légende de Jimmy bat toujours son plein, même si le quart-arrière à la gueule hollywoodienne n’a joué que trois matchs la saison dernière avant qu’une blessure au genou ne mette fin à sa saison. Le fait est que quand Garoppolo est le partant en fonction depuis son arrivée tardive en 2017, l’équipe est 6-2. Sinon, l’équipe est 4-18. Tout un contraste !

Photo AFP

Les Niners ont assurément besoin d’un quart fonctionnel pour tirer la locomotive, mais le noyau en place a de quoi séduire. Plusieurs jeunes receveurs sont explosifs, les porteurs Tevin Coleman et Matt Breida sont dynamiques et le front défensif semble solide pour les années à venir. L’ajout de Nick Bosa au deuxième rang du repêchage promet un ailier défensif d’un rare talent. Une autre année d’attente pour les séries, mais tout près du but...

Additions clés : Tevin Coleman (porteur), Dee Ford (ailier défensif), Kwon Alexander (secondeur), Jason Verrett (demi de coin)

Recrue à surveiller : Le receveur Deebo Samuel excelle pour les gains après réception, ce qui donne toujours un spectacle captivant. Il jouera tout de suite un rôle clé.

Départs clés : Cassius Marsh (ailier défensif)

♦ Les 49ers ont forcé uniquement 7 revirements la saison dernière, soit quatre de moins que la précédente marque de médiocrité dans l’histoire.

► Seahawks, Seattle

(Fiche en 2018 : 10-6, séries)

Trous à combler

Prédiction pour 2019 : 8 - 8

Après une saison remplie de promesses lors de laquelle les Seahawks ont causé une belle surprise en se qualifiant pour les séries, les mois qui ont suivi ont donné lieu à plusieurs décisions qui suscitent le doute.

Photo AFP

Sur la ligne offensive, laisser filer JR Sweezy pour le remplacer par Mike Iupati n’a rien de convaincant, même si l’unité demeure de bonne qualité. La retraite du receveur Doug Baldwin, un leader respecté de l’équipe, fait très mal, même si les Seahawks n’y pouvaient rien.

C’est défensivement que ça frappe avec le départ du productif ailier Frank Clark. Ziggy Ansah s’amène, mais traîne un historique de fragilité. L’ajout tardif de Jadeveon Clowney est toutefois un geste fort... s’il demeure en santé! Dans la tertiaire, Justin Coleman excellait à l’intérieur et Earl Thomas était un guerrier.

Additions clés : Mike Iupati (garde), Ziggy Ansah (ailier défensif), Jadeveon Clowney (secondeur)

Recrue à surveiller : Le receveur DK Metcalf, choix de deuxième ronde, devra prouver qu’il a plus qu’un physique monstrueux et la vitesse de l’éclair. Il aura beaucoup de temps de jeu.

Départs clés : Doug Baldwin (receveur), JR Sweezy (garde), Frank Clark (ailier défensif), Earl Thomas (maraudeur), Justin Coleman (demi de coin)

♦ Il ne reste plus que 4 partants de la dernière présence au Super Bowl des Seahawks il y a quatre ans qui sont encore avec l’équipe.

► Cardinals, Arizona

(Fiche en 2018 : 3-13, exclus des séries)

Une nouvelle équipe

Prédiction pour 2019 : 4 - 12

Difficile de dire si les Cardinals seront largement supérieurs à leurs tristes résultats de 2018 ou s’ils devront passer par une inévitable période d’ajustements avec leurs jeunes loups. Ce qui est sûr, c’est que l’équipe présentera un visage totalement différent.

Photo AFP

Leur présent et leur avenir passe par le nouvel entraîneur-chef Kliff Kingsbury et le quart-arrière recrue Kyler Murray.

Kingsbury s’est forgé une réputation enviable à titre de gourou offensif sur la scène universitaire, mais de nombreuses transitions du genre dans la NFL se sont révélées ardues. Murray a pour sa part les traits d’un athlète électrisant qui est familier avec le système de Kingsbury, mais son petit gabarit pourrait lui nuire.

Les Cards devront aussi relancer le dynamo David Johnson après une saison à oublier au sol. Pas évident derrière une ligne offensive qui a mal paru. En défensive, quelques bons vétérans s’amènent et le portrait devrait s’améliorer.

Additions clés : Michael Crabtree (receveur), Marcus Gilbert (bloqueur), JR Sweezy (garde), Charles Clay (ailier rapproché), Terrell Suggs (ailier/secondeur), Jordan Hicks (secondeur)

Recrue à surveiller : En 2e et en 4e rondes, les Cards ont opté pour des receveurs différents, Andy Isabella, un petit missile, et Hakeem Butler, une énorme cible.

Départs clés : Josh Rosen (quart-arrière), Mike Iupati (garde), Deone Bucannon (secondeur), Antoine Bethea (maraudeur)

♦ Lorsqu’il captera sa 23e passe cette saison, Larry Fitzgerald atteindra le 2e rang dans l’histoire avec 1326 réceptions, devant Tony Gonzalez et derrière Jerry Rice.

Division Est

Encore de nouveaux champions

Photo AFP

Depuis 2005, c’est devenu la coutume. Jamais le champion en titre de la division Est n’a été en mesure de défendre avec succès la saison suivante. Les Cowboys ont un noyau assez costaud pour y parvenir, mais les Eagles misent sur une équipe redoutable. Le portrait semble plus corsé chez les Giants et les Redskins, où de jeunes quarts-arrière pourraient brouiller les cartes.

► Eagles, Philadelphie

(Fiche en 2018 : 9-7, séries)

Wentz de retour en force

Prédiction pour 2019 : 12-4

Champions de division, séries

Les Eagles pourraient être de retour à leurs plus beaux jours après leur dernière saison en dents de scie. Carson Wentz devrait retrouver sa fougue habituelle, lui qui se remettait d’une sérieuse blessure au genou il y a un an.

Photo AFP

On oublie vite qu’en 2017, Wentz était tout feu tout flamme avant de tomber au combat. Il se battra cette saison pour le titre de joueur le plus utile, tout simplement.

Autre facteur qui aidera la cause des Eagles : le retour d’un véritable jeu au sol. L’acquisition de Jordan Howard (Bears) donne un porteur productif, même s’il n’est pas spectaculaire, à l’attaque. Il y a aussi beaucoup de profondeur à la position de receveur, sur la ligne offensive et défensive, ainsi que dans la tertiaire. Les Eagles ont tout pour reprendre leur trône dans la division... et peut-être même plus.

Additions clés : DeSean Jackson (receveur), Jordan Howard (porteur), Malik Jackson (plaqueur), Zach Brown (secondeur)

Départs clés : Nick Foles (quart-arrière), Golden Tate et Jordan Matthews (receveurs), Michael Bennett et Chris Long (ailiers défensifs), Haloti Ngata (plaqueur), Jordan Hicks (secondeur)

Recrue à surveiller : Miles Sanders s’est retrouvé derrière l’extraordinaire Saquon Barkley à Penn State, mais son talent est immense et il obtiendra sa part de portées.

♦ Carson Wentz a raté pas moins de 13 des 24 derniers matchs des Eagles.

► Cowboys, Dallas

(Fiche en 2018 : 10-6, champions de division, séries)

Baisse de régime

Prédiction pour 2019 : 9-7

Les Cowboys misent sur un excellent noyau de jeunes joueurs et visent une participation en séries pour une deuxième année de suite, ce qui serait une première pour eux depuis les saisons 2006 et 2007. Le rêve pourrait toutefois se buter à la force de la conférence nationale, qui ne leur laisse que très peu de marge de manœuvre.

Les Cowboys ont les atouts pour y arriver, mais leurs jeunes joueurs préoccupés par leur situation contractuelle respective devront y mettre toute leur tête, notamment le gréviste notoire Ezekiel Elliott.

Photo AFP

Sur papier, les Cowboys sont aussi bons, sinon meilleurs, que l’an dernier, surtout depuis l’arrivée en cours de route l’automne dernier du receveur Amari Cooper. Et l’excellent centre Travis Frederick revient au jeu.

En défensive, plusieurs bons jeunes joueurs ont pris de l’expérience et si leur santé ne les trahit pas, il n’y a aucune raison qu’ils régressent. Le point d’interrogation demeure encore et toujours l’entraîneur-chef Jason Garrett.

Additions clés : Randall Cobb (receveur), Robert Quinn (ailier défensif)

Départs clés : Cole Beasley (receveur)

Recrue à surveiller : Si Elliott persiste dans l’attente d’un meilleur contrat, c’est le choix de 4e tour Tony Pollard qui prendra sa place dans le champ-arrière.

♦ 16-0 : C’est la fiche des Cowboys à ce jour quand le porteur Ezekiel Elliott récolte au moins 140 verges de la ligne de mêlée (passe et course).

► Redskins, Washington

(Fiche en 2018 : 7-9, exclus des séries)

À quand Dwayne Haskins ?

Prédiction pour 2019 : 6-10

Pour les Redskins, c’est l’heure d’une autre nouvelle expérience au poste de quart-arrière avec le vétéran éprouvé Case Keenum. C’est une question de temps avant que le talentueux choix de premier tour Dwayne Haskins prenne le relais, même si le jeune homme manque de bagage avec seulement une saison comme partant à Ohio State. Une période normale de rodage est à prévoir dans la NFL.

Photo AFP

Le quart en place n’aura pas le luxe de lancer le ballon à des receveurs très aguerris et constants, à moins que les jeunes recrues (Terry McLaurin et Kelvin Harmon) poussent plus vite que prévu.

Le jeu au sol devrait cependant rouler à plein régime avec Derrius Guice et Adrian Peterson, et si l’ailier rapproché Jordan Reed demeure en santé, sait-on jamais... Les quarts-arrière percent de plus en plus rapidement et il ne faut pas sous-estimer l’effet bénéfique que Haskins pourrait apporter, mais il doit faire ses classes.

Additions clés : Case Keenum (quart-arrière), Donald Penn (bloqueur), Landon Collins (maraudeur), Dominique Rodgers-Cromartie (demi de coin), Jon Bostic (secondeur)

Départs clés : Jamison Crowder (receveur), Preston Smith et Zach Brown (secondeurs), Ha Ha Clinton-Dix (maraudeur), Josh Doctson (receveur)

Recrue à surveiller : Montez Sweat est un spécimen athlétique rare et à titre de secondeur extérieur, il formera un tandem intéressant avec Ryan Kerrigan.

♦ L’attaque aérienne des Redskins a terminé au 28e rang pour les verges par match (188,8) et les passes de touchés (16)

► Giants, New York

(Fiche en 2018 : 5-11, exclus des séries)

Changement de garde en vue

Prédiction pour 2019 : 4-12

Les Giants misent sur un talent générationnel avec le porteur Saquon Barkley, mais le pauvre demeurera captif d’une attaque moribonde tant que la situation ne s’améliorera pas au poste critique de quart-arrière.

Photo AFP

Eli Manning, malgré tout le respect qu’on lui doit, semble au bout du rouleau. Son successeur Daniel Jones, repêché dans la controverse au sixième rang au total, a connu de superbes moments en matchs préparatoires et les partisans, frileux à son endroit au départ, réclameront vite sa présence. Avec Manning, les Giants savent où ils s’en vont et ç’a tout l’air d’un mur.

La ligne offensive est améliorée et la seule présence de Barkley ouvrira normalement des fenêtres dans le jeu aérien, mais défensivement, les Giants demeurent très loin du seuil de respectabilité. Il leur faudra marquer beaucoup de points, ce qui ne se fait pas uniquement au sol.

Additions clés : Kevin Zeitler (garde), Mike Remmers (bloqueur/garde), Golden Tate (receveur), Jabrill Peppers et Antoine Bethea (maraudeurs)

Départs clés : Odell Beckham Jr (receveur), Jamon Brown (garde), Olivier Vernon (ailier défensif), Landon Collins (maraudeur)

Recrue à surveiller : Le plaqueur Dexter Lawrence est un choix de premier tour qui n’a clairement pas fait l’unanimité, mais il aura la chance de s’imposer avec son gabarit monstre (342 lb).

♦ Seulement 3 porteurs de ballon recrues dans l’histoire ont amassé plus de 2000 verges de la ligne de mêlée : Eric Dickerson, Edgerrin James et Saquon Barkley.

Division sud

Compétition féroce en vue

Photo AFP

Les Saints ont gagné la division Sud par une marge énorme de six matchs la saison dernière. Ça ne risque pas de se reproduire avec des Falcons, qui retrouvent plusieurs joueurs en santé pour les pousser. Les Buccaneers pourraient surprendre avec un nouvel entraîneur-chef, tandis que les Panthers espèrent que Cam Newton retrouve la forme.

► Falcons, Atlanta

(Fiche en 2018 : 7-9 exclus des séries)

Une équipe bien construite

Prédiction pour 2019 : 10-6

Champions de division, séries

La grande différence entre les Falcons de 2018 et ceux de 2019, qui permet de croire à un bond prodigieux au classement ? La santé, tout simplement!

La saison dernière, des joueurs de grande qualité comme les maraudeurs Keanu Neal et Ricardo Allen, de même que le secondeur Deion Jones, ont raté la majeure partie de la saison. Résultat, la défensive qui s’était hissée au neuvième rang en 2017 a croulé jusqu’au 28e rang l’automne dernier, une aberration.

Photo AFP

À l’attaque, le retour du porteur Devonta Freeman devrait aussi changer la donne pour le jeu au sol qui est passé du 13e au 27e rang.

La réalité est que les Falcons sont jeunes et en ascension du côté défensif et bardés de munitions à l’attaque. La venue de Dirk Koetter comme coordonnateur offensif est aussi un gros plus.

Départs clés : Tevin Coleman (porteur), Ryan Schraeder (bloqueur), Brooks Reed (secondeur), Bruce Irvin (ailier défensif), Robert Alford (demi de coin)

Additions clés : James Carpenter et Jamon Brown (gardes), Adrian Clayborne (ailier défensif)

Recrue à surveiller : Les Falcons ont investi massivement sur leur ligne offensive avec deux choix de première ronde. Le garde Chris Lindstrom sera tout de suite partant.

♦ Depuis leur cruelle défaite au Super Bowl face aux Patriots, les Falcons n’ont remporté que 18 de leurs 35 matchs.

► Saints, Nouvelle-Orléans

(Fiche en 2018 : 13-3, champions de division, finale de conférence)

En mission de vengeance

Prédiction pour 2019 : 10-6

Séries

Les Saints, qui ont l’impression d’avoir été floués par les arbitres en finale de conférence face aux Rams, auront certainement l’esprit de vengeance bien affûté, mais est-il possible que l’on assiste au déclin de Drew Brees ?

Photo AFP

C’est presque blasphématoire de poser la question, considérant l’excellente saison qu’il a connue, mais quelques signes inquiétants se sont quand même présentés en fin de parcours. Dans ses sept derniers matchs en incluant les séries, il n’a franchi la barre des 300 verges qu’à deux reprises et a lancé six interceptions. Durant ces sept parties, les Saints n’ont inscrit que 19,7 points en moyenne par match.

Les Saints demeurent toutefois très bien nantis et Brees profitera de la présence d’un productif ailier rapproché en Jared Cook. En défensive, il n’y a pas lieu de croire que les forces sont en voie de s’effriter avec plusieurs jeunes joueurs de qualité qui gagnent en expérience.

Additions clés : Latavius Murray (porteur), Jared Cook (ailier rapproché), Nick Easton (centre), Malcom Brown (plaqueur), Kiko Alonso (secondeur)

Recrue à surveiller : Choix de 4e tour, Chauncey Gardner-Johnson peut être un coup de circuit ou un coup d’épée dans l’eau, mais il a le talent pour évoluer partout dans la tertiaire.

Départs clés : Mark Ingram (porteur), Ben Watson (ailier rapproché), Max Unger (centre), Alex Okafor (ailier défensif)

♦ Drew Brees a complété 86 % de ses passes en direction de Michael Thomas la saison dernière, le plus haut pourcentage dans l’histoire entre un quart et un receveur.

► Buccaneers, Tampa Bay

Fiche en 2018 : 5-11 (exclus des séries)

Arians aux commandes

Prédiction pour 2019 : 7-9

La seule venue de Bruce Arians à la barre de l’équipe a de quoi redonner espoir aux partisans de l’équipe. Arians a le don de tisser des liens avec ses joueurs, de tirer le meilleur d’eux et de générer des flammèches à l’attaque.

Et justement, l’attaque était déjà explosive à souhait. Là où il y a place à amélioration, c’est au niveau du jeu au sol, et Arians devra trouver une façon de faire fonctionner le décevant choix de deuxième tour l’an dernier, Ronald Jones II.

Photo AFP

En défensive, la tertiaire est le talon d’Achille de l’équipe. Le nouveau coordonnateur, Todd Bowles, est constamment en mode attaque dans son plan de match, ce qui génère des revirements, mais qui met la tertiaire sous pression. Chose certaine, les Bucs seront beaucoup moins passifs.

Départs clés : Ryan Fitzpatrick (quart-arrière), DeSean Jackson et Adam Humphries (receveur), Gerald McCoy (plaqueur), Kwon Alexander (secondeur)

Additions clés : Breshad Perriman (receveur), Ndamukong Suh (plaqueur), Deone Bucannon (secondeur)

Recrue à surveiller : Le secondeur Devin White a tout pour devenir le général de la défensive des Bucs pendant de longues années. Un athlète très spécial...

♦ Dans sept des huit dernières saisons, les Buccaneers ont terminé au dernier rang de leur division.

► Panthers, Caroline

(Fiche en 2018 : 7-9, exclus des séries)

Cam Newton en observation

Prédiction pour 2019 : 7-9

L’état de l’épaule et du pied de Cam Newton sera le grand sujet de conversation autour des Panthers en ce début de saison. L’an dernier, le quart-arrière connaissait de bons moments avant qu’une blessure ne vienne faire chuter sa production pour ensuite mettre fin à sa saison.

Photo AFP

Il faudra voir si le style de l’attaque sera altéré en fonction de l’état de santé de Newton. Les échos en provenance de la Caroline laissent croire que non, mais Newton n’en est pas à ses premiers problèmes de la sorte et il est rarement bien protégé par sa ligne offensive, qui ne s’annonce pas encore comme une force de l’équipe cette année. Son homme à tout faire, Christian McAffrey, peut cependant le sortir régulièrement du pétrin. Sinon, il y a peu de profondeur chez ses receveurs et l’ailier rapproché Greg Olsen est trop souvent sur la touche.

Départs clés : Devin Funchess (receveur), Ryan Kalil (centre), Matt Kalil (bloqueur), Julius Peppers (ailier/secondeur), Thomas Davis (secondeur)

Additions clés : Chris Hogan (receveur), Matt Paradis (centre), Gerald McCoy (plaqueur), Bruce Irvin (ailier défensif)

Recrue à surveiller : Les Panthers ont terminé au 27e rang avec 35 sacs la saison dernière, une statistique qu’ils espèrent améliorer grâce à Brian Burns, un ailier défensif explosif.

♦ 91,3 : C’est le pourcentage des jeux offensifs auxquels le porteur Christian McAffrey a pris part la saison dernière, un sommet dans la ligue à sa position.

Division NORD

Une bataille corsée

Photo AFP

Les Bears ont pris le contrôle du Nord la saison dernière et misent sur une défensive qui peut encore faire des ravages. Les Vikings ont tous les éléments pour ressurgir après une saison décevante. Les Packers ne peuvent être pris à la légère avec Aaron Rodgers à bord, et les Lions poursuivent leur relance dans une division qui s’annonce très corsée.

► Vikings, Minnesota

(Fiche en 2018 : 8-7-1, exclus des séries)

De retour en force

Prédiction pour 2019 : 10-6

Champions de division, séries

Plusieurs facteurs laissent croire que les Vikings sont mûrs pour un retour en force, notamment la manière dont ils ont choisi d’entourer Kirk Cousins.

Photo AFP

Leur quart-arrière a des chances d’être infiniment plus confortable avec l’arrivée de Gary Kubiak comme consultant offensif, lui qui amène une philosophie basée sur le système de Mike et Kyle Shanahan. C’est dans ce cadre que Cousins a été à son meilleur à ce jour, mais il doit apprendre à gagner les gros matchs.

La ligne offensive, qui a plombé les espoirs de l’équipe avec un jeu pitoyable en 2018, reçoit du renfort avec le centre recrue Garrett Bradbury, qui permet aussi de déplacer Pat Elflein au poste de garde. Le porteur Dalvin Cook, qui se remettait l’an dernier de sa blessure au genou, aura retrouvé toute son explosion.

La défensive, toutefois, a déçu l’an passé et devra retrouver sa forme de 2017.

Additions clés : Josh Kline (garde)

Recrue à surveiller : L’ailier rapproché Irv Smith Jr est coincé derrière Kyle Rudolph, mais les Vikings adorent son explosivité et le déploieront partout sur le terrain.

Départs clés : Latavius Murray (porteur), Mike Remmers (bloqueur), Sheldon Richardson (plaqueur), Andrew Sendejo (maraudeur)

♦ L’attaque des Vikings a peiné sur les troisièmes essais la saison dernière, terminant au 26e rang avec 35,8 % de succès.

► Bears, chicago

(Fiche en 2018 : 12-4, champions de division, séries)

Une lourde perte

Prédiction pour 2019 : 10-6

Séries

À Chicago, aucune perte ne sera plus dure à combler que le départ du coordonnateur défensif Vic Fangio, un brillant esprit dont le système complexe cadrait à merveille avec les éléments en place.

Photo AFP

Chuck Pagano, n’est certainement pas un mauvais successeur, et les Bears sont bourrés de talent en défensive, mais la chimie pourrait être difficile à recréer. Pagano affectionne davantage les blitz et autres stratégies agressives. Les Bears sont outillés pour ce changement, mais il est risqué de jouer avec une recette gagnante.

Offensivement, Mitchell Trubisky a fait des pas de géant à sa deuxième saison, mais demeure néanmoins inconstant. Il y a fort à parier que Matt Nagy lui en mettra plus sur les épaules en ouvrant de plus en plus son livre de jeux. Il sera intrigant de voir comment il répondra.

Additions clés : Mike Davis (porteur), Cordarrelle Patterson (receveur), Ha Ha Clinton-Dix (maraudeur), Buster Skrine (demi de coin)

Recrue à surveiller : Le départ du porteur Jordan Howard ouvre la voie au choix de troisième tour David Montgomery, qui a brillé au camp d’entraînement.

Départs clés : Jordan Howard (porteur), Adrian Amos (maraudeur), Bryce Callahan (demi de coin)

♦ 36 : C’est le nombre de revirements provoqués par les Bears, un sommet dans la ligue la saison passée.

► Packers, Green Bay

(Fiche en 2018 : 6-9-1, exclus des séries)

Des jours plus heureux

Prédiction pour 2019 : 9 - 7

Il était grand temps que cesse le marasme qui régnait à Green Bay en raison de la relation tendue entre Aaron Rodgers et Mike McCarthy. L’offensive vivra probablement une période de transition avec la venue du nouvel entraîneur-chef Matt LaFleur, mais à moyen terme le changement devrait être bénéfique.

Photo AFP

L’attaque s’annonce plus complexe, au goût du jour et moins prévisible, un défi qui devrait stimuler Rodgers. Il devra toutefois se montrer ouvert et plus discipliné dans l’application à la lettre des jeux qu’il l’a été dans les dernières années avec McCarthy.

La défensive mise sur une tertiaire aussi jeune que talentueuse et a revampé son groupe de secondeurs. D’un côté, on peine à imaginer que les Packers puissent rater les séries une troisième année de suite pour la première fois depuis 1992. D’un autre côté, la division est peu commode.

Additions clés : Billy Turner (garde), Za’Darius Smith et Preston Smith (secondeurs), Adrian Amos (maraudeur)

Recrue à surveiller : Les Packers ont de nouveau investi dans leur tertiaire en première ronde. Le maraudeur Darnell Savage couvre beaucoup de terrain grâce à sa vitesse.

Départs clés : Randall Cobb (receveur), Mike Daniels (ailier défensif), Clay Matthews et Nick Perry (secondeurs)

♦ À ses 54 derniers matchs, Aaron Rodgers compte autant de défaites que de victoires, soit 27.

► Lions, Detroit

(Fiche en 2018 : 6-10, exclus des séries)

À la sauce Patriots

Prédiction pour 2019 : 5-11

Les Lions continuent de piger chez les Patriots dans l’espoir que le modèle fasse des petits à Detroit. Cette fois, c’est l’ailier défensif Trey Flowers qui s’amène, de même que le receveur Danny Amendola, qui a bien vécu le « Patriot Way » avant d’aboutir à Miami.

Photo AFP

L’entraîneur-chef Matt Patricia a connu plus de bas que de hauts à sa première saison à la barre et il a fallu du temps avant que les troupes s’adaptent à la façon de faire rigide qu’il a importée de la Nouvelle-Angleterre. Est-ce qu’à court terme, cette approche va rapporter ?

C’est offensivement que les Lions doivent sortir du formol. Sept fois lors de leurs neuf derniers matchs, ils n’ont pas inscrit plus de 20 points. Darrell Bevell a du boulot comme coordonnateur et doit impérativement donner un rôle clé au porteur Kerryon Johnson.

Additions clés : Danny Amendola (receveur), CJ Anderson (porteur), Trey Flowers (ailier défensif), Justin Coleman (demi de coin)

Recrue à surveiller : Pas un joueur ne semblait une valeur plus sûre que TJ Hockenson au repêchage. L’ailier rapproché peut à la fois s’illustrer au bloc et dans le jeu aérien.

Départs clés : Theo Riddick (porteur), TJ Lang (garde), Ziggy Ansah (ailier défensif), Glover Quin (maraudeur)

♦ Les Lions ont bouclé la saison au 25e rang au chapitre des points marqués, leur pire performance depuis 2009.