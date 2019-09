Une incursion dans les îles de Sorel

Il n’y a pas que le personnage du Survenant qui est une légende dans les îles de Sorel. Le restaurant Chez Marc Beauchemin aussi, où on sert de la gibelotte depuis les années 40.

Rappelant un ancien chalet d’été, le petit bâtiment a résisté aux inondations printanières répétées durant tout ce temps-là. J’y suis retourné récemment et j’étais curieux de voir s’il y avait eu des changements depuis la vente de l’établissement en mai 2018.

La gibelotte des Beauchemin

Eh bien, non. La gibelotte, un mets mijoté avec légumes, pommes de terre et barbotte, a toujours ce même petit goût réconfortant, venant de la recette de Colette Beauchemin ayant été à la cuisine durant 43 ans. Rustique, mais convivial, le décor n’a pas changé.

Pour la nouvelle propriétaire, Nancy Forget, il était important de maintenir la tradition. « Le restaurant va atteindre 80 ans l’an prochain, et mon objectif serait qu’on se rende à 100 ans », m’a-t-elle dit entre deux services.

En plus de la gibelotte avec la barbotte, ma compagne et moi avons bien aimé les filets de barbotte rôtis et notre entrée d’esturgeon fumé. Comme dessert, le pouding chômeur était vraiment bon.

Exploration sur l’eau

Aux abords du chenal du Moine, sur l’Île-d’Embarras, le restaurant se trouve au cœur du territoire à explorer. Tout près, à la Maison du Marais, la Société d’aménagement de la baie Lavallière (SABL) organise des excursions guidées dans les îles en canot motorisé de type freighter ou en ponton.

On peut également y louer un kayak pour parcourir les chenaux ou la baie Lavallière, un vaste marais de 15 km². En amont sur le chenal du Moine, Kayakalo ou Passion Planches offre aussi la location et des excursions guidées. À vous de choisir.

En bref

Excursions guidées : bateau, kayak ou planche à pagaie

bateau, kayak ou planche à pagaie Location : kayak ou planche à pagaie

kayak ou planche à pagaie Hébergement : camping et petits chalets

camping et petits chalets tourismeregionsoreltracy.com

