9500 $ à un infirmier musulman insulté et menacé par un patient à Montréal

MONTRÉAL - Un patient a été condamné à verser 9500 $ en dommages moraux et punitifs à un infirmier auxiliaire musulman pour l’avoir insulté et menacé à l’Hôpital Jean-Talon de Montréal en 2014.

Alain Quenneville a reconnu avoir insulté Hassane Lakrati en lui disant notamment «crisse d’arabe» et «retourne chez vous», selon le jugement rendu le 20 août dernier par le Tribunal des droits de la personne du Québec. Il a toutefois attribué ses propos à l’effet de la morphine qu’il prenait lors de son hospitalisation en juillet 2014.

Confronté par des responsables de l’hôpital à l’époque, il avait refusé de s’excuser envers l’infirmier d’origine marocaine et sa demande d’être soigné par «d’autres employés qui ne sont pas d’origine arabe» avait été rejetée.

À la suite d’une plainte déposée par Hassane Lakrati, Alain Quenneville en a rajouté une couche lors d’une rencontre avec une enquêtrice de la Commission des droits de la personne chargée de récolter des faits sur cette affaire en octobre 2014. L’homme a alors tenu des propos menaçants, disant «je vais y en crisser une bonne» et affirmant qu’il irait à l’hôpital avec un bâton de baseball pour «tout casser dans la place». Au procès, il a mentionné qu’il avait tenu ses menaces parce qu’il était alors toxicomane et qu’il avait des troubles de comportement.

Selon le jugement, le patient «ne semble pas regretter ses paroles».

«La décision du Tribunal souligne qu'il est non seulement inacceptable, mais contraire à la Charte des droits et libertés de la personne d'insulter une personne et de remettre en cause son comportement professionnel sur la base de caractéristiques personnelles qui n'ont rien à voir avec ses compétences. Nous devons être collectivement interpellés, d'autant plus que les minorités racisées sont particulièrement visées par des actes haineux au Québec», a affirmé le président de la Commission des droits de la personne, Philippe-André Tessier, par communiqué, en réagissant au jugement, mardi.

Hassane Lakrati avait été troublé par l’altercation avec M. Quenneville, puisque son sommeil avait été perturbé et qu’il avait trouvé difficile de travailler les semaines suivantes. Malgré avoir eu gain de cause, il est loin d’être certain de pouvoir toucher les 9500 $ qu’Alain Quenneville doit payer, puisque ce dernier a mentionné durant le procès qu’il est prestataire de l'aide sociale.