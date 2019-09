Alex Nevsky ne sera pas de retour à «La Voix»

MONTRÉAL | Alex Nevsky ne se rassoira pas dans son fauteuil rouge de coach à «La Voix» l’hiver prochain.

L’auteur-compositeur-interprète a annoncé sur Instagram, mardi après-midi, qu’il compte s’offrir une pause de la télévision, dans les prochains mois, pour se concentrer sur son prochain album.

Alex Nevsky avait d’abord été coach à «La Voix Junior», en 2016 et 2017, puis à «La Voix», en 2018 et 2019. Précédemment, il avait été le mentor de l’équipe de Marc Dupré en 2015 et 2016.

«Petit message pour vous dire que je prends une pause télé et que je ne reviendrai donc pas à @lavoixtva cette saison. Ce fut une aventure formidable, tant au niveau humain que professionnel. J’ai appris beaucoup et j’ai reçu beaucoup d’amour du public depuis mes débuts. Mais voilà, je termine en ce moment un album qui sortira bientôt et j’ai envie de mettre toute mon énergie là-dessus. C’est ce qui m’anime le plus, la création. J’aime la télévision, mais ma musique restera toujours ma priorité», a écrit Alex Nevsky sur Instagram.

«Le temps passe si vite, déjà 4 saisons à titre de coach et 2 saisons à titre de mentor. J’en ai très bien profité. Un merci spécial à mon ami @marcdupre123 de m’avoir embarqué dans cette aventure unique, il y a 4 ans.»

«Je vous remercie sincèrement pour les mots d’amour et d’encouragement depuis le début. J’ai vraiment hâte d’aller vous retrouver dans mes spectacles l’année prochaine!», a conclu l’artiste sur le réseau social.

Lara Fabian avait également annoncé, en juillet, qu’elle ne sera pas de la huitième saison de la compétition de chant de TVA, après y avoir guidé les jeunes talents pendant deux ans, en raison de la tournée mondiale qui l’occupera dans la prochaine année. La dame sera toutefois du jury revampé de «The Voice», en France, annonçait le producteur ITV Studio France, vendredi dernier.