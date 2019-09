COUTURE, Richard



Au CHSLD Frederick-George-Heriot, à Drummondville, le 27 août 2019, est décédé à l'âge de 84 ans, monsieur Richard Couture, époux de feu dame Irène Cantin Couture. Il était le fils de feu monsieur François Couture et de feu dame Yvonne Bouchard. Il a demeuré à Saint-Augustin-de-Desmaures pendant plusieurs décennies. La famille recevra les condoléances en :de 11h30 à 13h30.et de là, l'inhumation suivra au cimetière paroissial de l'église Saint- Augustin. Il laisse dans le deuil ses enfants: Réjean (Caroline Gagnon), Julie (Sébastien Emard), Nelson, Nicolas (Stéphanie Laflamme); ses petits-enfants : Mathilde, Damien, Etienne et Antoine; ses frères et soeurs: feu Laurier (feu Marie-Claire Martel) (feu Gilberte Gallant), Colombe (feu Rolland Beaupré), feu Marie-Reine (feu Jacques Racette), Raynald o.m.i., feu Thérèse c.n.d., Maurice (Claudette Gilbert), Françoise (feu Georges Rochette), Jeanne (Gilles Paré) et Lise (feu Luc Cantin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Cantin: Rachel (feu Fernand Drolet), feu Raymond (Pierrette Quézel), feu Emilienne (feu Raymond Gingras), feu Gérard (Thérèse Julien), feu Thérèse (feu André Julien), feu Aline (Laurent Brochu, feu Andrée (Pierre Auclair), feu Jean-Paul (Lise Rochette) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier très sincèrement tout le personnel du CHSLD Frederick-George-Heriot pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Société Alzheimer du Canada. Des enveloppes seront disponibles à l'église.