Brigadiers scolaires: le maire Labeaume «a beurré épais», selon Jean Rousseau

Au lieu d’expliquer clairement les raisons des coupures de 20% dans les horaires des brigadiers scolaires, le maire de Québec a choisi de «beurrer épais», selon le conseiller municipal de Démocratie Québec, Jean Rousseau.

«Personne n’avait entendu parler de ces coupures avant la rentrée scolaire. C’est disgracieux et irrespectueux. Ça crée de l’insécurité auprès des parents et des élèves. La moindre des choses est de rendre public immédiatement le rapport qui justifie ces coupes irresponsables», a tonné le conseiller du district de Cap-aux-Diamants, mardi matin.

PHOTO D'ARCHIVES, JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

La semaine dernière, le syndicat qui représente les brigadiers a scolaires a dénoncé une coupe de 20% dans les horaires de ses membres.

M. Labeaume a rétorqué que le syndicat «utilise les enfants pour mettre du poids dans (ses) négociations syndicales» et que «20% du temps (...) ne servait à rien. Généralement et souvent, les brigadiers étaient dans leur voiture. On n’a pas à payer pour ça».

«Clichés farfelus»

D’après M. Rousseau, le maire ne fait ainsi que véhiculer «des clichés farfelus qui ne font pas avancer le débat».

Présent mardi en milieu de matinée à un point de presse à l’Université Laval, Régis Labeaume n’a pas voulu réagir à la sortie de M. Rousseau.