Ces jeux télévisés dont on s'ennuie

La fin toute prochaine des «Squelettes dans le placard» et les derniers kilométrages de «Taxi payant» l'an dernier laisseront un vide dans le paysage québécois des jeux télévisés.

Voici d'autres émissions dont les départs ont été remarqués.

«Ultimatum»

Comment remplacer le miroir, le ricochet et le piège, le trio le plus efficace qui soit pour gagner un concours de connaissances générales? Impossible. Et que dire de l'intensité déployée par Yvan Ponton à l'animation de ce quiz diffusé par TVA au début des années 2000... Un large éventail de questions divisées en 12 catégories, une possibilité de cibler rapidement un adversaire et plusieurs milliers de dollars en jeu ont fait d'«Ultimatum» un rendez-vous unique où il valait mieux prendre le contrôle que subir une attaque. la ronde finale avait des allures de grande confrontation, avec plusieurs adversaires opposés au champion.

«Charivari»

En plus d'avoir été l'un des animateurs les plus prolifiques du matin à la télévision, Guy Mongrain a tenu les rênes de plusieurs jeux télévisés durant les années 1980 et 1990 à TVA. «Charivari» était l'un d'entre eux. Bâti autour d'une idée toute simple consistant à remettre des lettres en ordre afin de former différents mots, il n'en demeurait pas moins efficace pour se creuser les méninges et développer son vocabulaire. Outre le petit coup de pouce qu'il donnait à la langue française, il demandait aux participants de lancer des indices à leur coéquipier si la réponse ne représentait pas une évidence. Un jeu plus exigeant qu'il n'en paraissait.

«Pyramide»

Force est d'avouer que le concept de «Pyramide» n'était pas le plus simple à comprendre. Mais une fois les subtilités assimilées, le jeu efficacement animé par Sébastien Benoit sur les ondes d'ICI Radio-Canada s'avérait diablement efficace. Il fallait une concentration à toute épreuve, une grande vivacité d'esprit et une économie de mots appropriée pour d'abord trouver des séries de mots et ensuite des thèmes cachés sous une pyramide. Un riche vocabulaire et une aisance à mimer représentaient des atouts indéniables. La présence de vedettes très participatives relevait grandement le degré de compétition.

«Le cercle»

Charles Lafortune ne laisse pas sa place quand vient le temps d'animer des jeux et des compétitions télévisés. Durant les années 2000, le maître de cérémonie de «La Voix» a notamment proposé avec succès le sympathique – et confrontant – rendez-vous «La classe de 5e» à TVA alors qu'il animait, sur la même chaîne, un quiz très stimulant: «Le cercle». La caméra braquée sur les participants ne donnaient pas le droit à l'erreur, mais c'était l'étape des enchères qui se distinguait le plus de l'ensemble. Les deux derniers concurrents devaient faire preuve d'audace sans se placer dans une situation précaire. Certains se pétaient les bretelles, mais ne réussissaient pas à livrer la marchandise.

«Que le meilleur gagne»

Trouver un gagnant parmi 100 concurrents. Voilà le défi que lançait chaque fois le rendez-vous «Que le meilleur gagne», une émission animée par Gregory Charles à Radio-Canada durant les années 1990. S'il fallait d'abord éviter les pièges saupoudrés dans les quatre réponses proposées, il était surtout impératif de bien répondre à toutes les questions et savoir quand être parmi les plus rapides afin de se tailler une place en finale. Outre l'ajout de connaissances (on sait maintenant qu'un polatouche est un écureuil volant), on prenait beaucoup plaisir à savoir combien de gens avaient vu juste et quels étaient ceux qui avaient raté leur coup. Les raisons invoquées pour expliquer les mauvaises réponses valaient souvent le détour.

«Relevez le défi»

Au cours des années 1990, une émission proposait des défis originaux et farfelus comme enflammer des allumettes avec un billet de cinq dollars, faire jouer 30 chansons – sur cassette ou disque – en trois minutes ou encore marcher 15 pieds en tenant 16 pneus. Elle s'intitulait «Relevez le défi» et était animée, à TQS, par un Gaston Lepage très souvent déstabilisé par les missions variées des participants. La plupart ne servaient à rien (lire un texte très rapidement, coller des bouteilles de bière au mur, etc.), mais avaient le mérite d'être exécutées. Certains défis pouvaient même représenter des dangers, comme celui de briser une poêle à frire en la tapant sur sa tête. Imaginez les propositions auxquelles on aurait droit en 2019...

Fais-moi un dessin

L'art du dessin n'est pas maîtrisé par tous. Parlez-en à Yves Corbeil qui a animé pendant trois ans «Fais-moi un dessin» sur les ondes de TVA. Parfois, mieux valait en rire... D'ailleurs, c'est ce que les concurrent faisaient. Les nombreux artistes qui se sont prêté au jeu y ont mis tout leur cœur, prouvant à maintes reprises qu'il est possible de s'amuser et illustrer bien des choses malgré des coups de crayon qui manquent de fluidité. Voilà un rendez-vous qui donnait le goût de sortir papier et crayons pour tenter de faire mieux. Aujourd'hui, pourquoi ne pas tester les habiletés de la nouvelle génération avec un retour de l'émission?