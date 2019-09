Un grand du journalisme : Pierre Nadeau est décédé

MONTRÉAL | Une grande personnalité de l’information vient de s’éteindre. L’animateur, journaliste et producteur Pierre Nadeau est décédé mardi des suites d’une longue maladie. Il avait 82 ans.

Sa fille, la chef d’antenne de Radio-Canada Pascale Nadeau, a annoncé la triste nouvelle mardi après-midi.

«Le cœur brisé, je vous annonce que ce matin, tout doucement, dans mes bras, est décédé mon courageux, résilient et combatif père, Pierre Nadeau», a-t-elle écrit.

Le cœur brisé, je vous annonce que ce matin, tout doucement, dans mes bras, est décédé mon courageux, résilient et combatif père, Pierre Nadeau. Je te souhaite le plus beau des voyages. Je t’❤️💫 — Pascale Nadeau (@PascaleNadeau) September 3, 2019

Pierre Nadeau était atteint de la maladie de Parkinson depuis 2006.

Reconnu dans sa carrière pour ses qualités d’intervieweur hors pair, sa capacité à brasser la cage en entrevue, sa diction impeccable et sa stature droite et imposante, Pierre Nadeau était né le 19 décembre 1936 à Montréal.

Après des études classiques au Collège Jean-de-Brébeuf et en sciences politiques à l’Université de Montréal, il a entamé sa carrière comme reporter à CJBR, la radio de Rimouski, en 1956, et est entré un an plus tard à Radio-Canada, où il devint avec les années une icône des affaires publiques.

Fin des années 50, le communicateur est allé s’établir à Paris avec son épouse de l’époque, France Johnson, pour suivre des cours d’art dramatique et prendre part à un stage d’un an à l’Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF).

Revenu au pays au début des années 60, alors père de deux enfants, Pierre Nadeau a investi Radio-Canada pour les 20 années suivantes. Il y tenu la barre d’émissions comme «Aujourd’hui» et «Caméra», de 1962 à 1970. En 1964, il a reçu le trophée Méritas du Meilleur reporter à la télévision.

Émissions prestigieuses

Nommé correspondant de Radio-Canada à Paris en 1965, il a occupé ce poste pendant trois ans, avant de rentrer au bercail pour animer, à la radio et à la télévision, des tribunes qui ont contribué à forger sa réputation et sa notoriété et auxquelles on l’associe encore aujourd’hui, telles «Le monde maintenant», «Le 60», «Le Téléjournal», «Télémag», «Déjà 20 ans», «Les lundis de Pierre Nadeau», «Pierre Nadeau rencontre», «L’Observateur» et «Le Point».

«Le 60» atteignait fréquemment plus d’un million de téléspectateurs, un chiffre impressionnant pour l’époque, et de surcroît pour une émission d’information.

Les reportages de Pierre Nadeau ont rendu compte de certains événements mondiaux les plus importants des 50 dernières années, comme la crise à Chypre, la guerre israélo-arabe, les massacres au Burundi et la réalité des Palestiniens en Cisjordanie.

En 1975, Pierre Nadeau était sacré vainqueur du concours du Plus bel homme du Canada instauré par Lise Payette.

À TVA

En 1979, il a fondé sa maison de production, Productions du Sagittaire, qui fut notamment derrière l’acclamée série «Les Grands Procès», une coproduction de Sovimage diffusée de 1993 à 1995 à TVA. Pierre Nadeau agissait comme narrateur dans ces reconstitutions de procès ayant marqué l’imaginaire québécois au 20e siècle (l’affaire Mesrine, l’affaire de la petite Aurore, l’affaire Cordélia Viau, etc.).

À titre de producteur, on lui doit aussi les concepts de «Sept jours», «Ferland-Nadeau en vacances» et «Ferland-Nadeau en direct» (qu’il coanimait avec Jean-Pierre Ferland) et «L’Événement» (dont il était aussi l’hôte), tous présentés à TVA. À Radio-Québec (aujourd’hui Télé-Québec), il a produit «Nord-Sud», animée par le défunt André Payette.

En 1994, il a été nommé délégué du Québec à Boston, fonction qu’il a occupée pendant un an. Il est retourné à Radio-Canada en 1996, où il a piloté «Enjeux».

En 2001, l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision (ACCT) rendait hommage à Pierre Nadeau lors du Gala des prix Gémeaux, en lui décernant le Grand Prix de l’Académie. La même année, l’homme lançait sa biographie, «L’Impatient».

Détenteur de plusieurs trophées Gémeaux, Pierre Nadeau s’est vu octroyer nombre de distinctions prestigieuses dans sa vie. Il a notamment été fait Chevalier de l’Ordre national du Québec, Officier de l’Ordre du Canada et, en 2016, on lui décernait la médaille d’honneur de l’Assemblée nationale du Québec. En 2002, le Festival de Banff l’intégrait à sa liste des 50 personnalités les plus célèbres des 50 premières années de la télévision du Canada.

En janvier 2013, Pierre Nadeau adressait des adieux publics à son meilleur ami, le journaliste sportif Richard Garneau, qui venait de décéder. Tous deux avaient commencé leur parcours professionnel en même temps à Radio-Canada.

Pierre Nadeau s’était marié en 1957 avec la journaliste et animatrice France Johnson, de qui il s’était séparé en 1983. Mme Johnson est décédée, le 9 juillet dernier. Pierre Nadeau et France Johnson ont eu deux enfants, leur fille Pascale, journaliste, et leur fils Sylvain, avocat, installé à Paris.