District 31: Bruno retombe sur ses pattes... ou pas

Après un été d’attente, les fans de District 31 sauront enfin comment va Bruno Gagné, lundi. La réponse risque toutefois d’en déstabiliser plusieurs.

Quatre mois après avoir percuté une fillette lors d’une poursuite effrénée en voiture, le sergent-détective (SD) aux homicides passe-t-il ses journées au lit à pleurer en position fœtale ? Est-ce qu’il pète le feu ? Pour éviter de brûler trop de punchs, contentons-nous d’un « c’est compliqué ». Ceux qui croyaient obtenir une réponse simple devraient mieux connaître Luc Dionne. Depuis les débuts du feuilleton, le prolifique auteur s’amuse à nous amener à gauche quand on croit dur comme fer qu’il prendra un virage à droite. L’« accident » de moto de Nadine, le meurtre de Phaneuf, la démission d’Isabelle... Qui avait prédit ces rebondissements majeurs ? Personne.

Et après avoir visionné les quatre premiers épisodes du calendrier 2019-2020 du drame policier, tout indique qu’il demeurera imprévisible.

Chose certaine, cette intrigue permet à Michel Charrette de briller. L’acteur livre une performance nuancée et captivante. Même chose pour Geneviève Schmidt, qui campe la mère endeuillée — et manipulatrice — de l’enfant happée mortellement. Au grand dam des SD qui voudraient mettre cette triste histoire derrière eux, elle s’assurera qu’elle reste d’actualité...

Photo courtoisie

Ayahuas-quoi ?

Ce début de quatrième saison nous plonge également au cœur d’un meurtre sordide impliquant une substance appelée ayahuasca. Vous n’avez jamais entendu ce mot ? Après quelques épisodes, vous aurez l’impression de pouvoir y consacrer un mémoire de maîtrise.

En résumé, il s’agit d’un jus de racine hallucinogène provenant d’une tribu indienne en Amazonie. Une drogue illégale au Canada, mais qui ne l’est pas quand elle est consommée au nom d’une certaine religion.

Du côté des nouveaux personnages, la nouvelle SD aux crimes familiaux, interprétée par Catherine Proulx-Lemay, Florence Guindon, effectuera sa première apparition dans l’épisode du mardi 24 septembre. Luc Dionne parle d’une policière d’expérience qui « déplace de l’air ». Quant au coroner Jocelyn Dame, joué par Yves Jacques, il débarquera en octobre.

Photo courtoisie

Ailleurs, Noélie (Catherine St-Laurent) est pressentie pour remplacer Isabelle (Hélène Bourgeois-Leclerc) aux crimes sexuels, des tensions subsistent entre Gabrielle (Geneviève Brouillette) et Patrick (Vincent-Guillaume Otis), Nick Romano (Mathieu Baron) rebondit pour régler une affaire de cercueil volé et Jean Brière (Jeff Boudreault) continue d’être le journaliste le plus occupé à Montréal.

Photo courtoisie

Et Yannick Dubeau (Patrice Godin) dans tout ça ? Soyez sans crainte, son petit regard fendant et malveillant refera surface.

► District 31 revient en ondes lundi à 19 h à ICI Radio-Canada Télé.